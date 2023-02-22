https://ria.ru/20230222/poisk-1853638258.html
Московские школьники нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет
Московские школьники нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет - РИА Новости, 22.02.2023
Московские школьники нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет
Ученики московской школы № 185 нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента науки и... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:49
2023-02-22T10:49
2023-02-22T20:05
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ученики московской школы № 185 нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента науки и образования. "Ученики столичной школы № 185 имени героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В. С. Гризодубовой помогли жительнице Костромы найти родных, которых она искала всю жизнь. На поиски у ребят ушло два года. Эта встреча стала возможной благодаря школьному архивно-поисковому проекту "Найти человека", — говорится в релизе для журналистов.Как отметил один из его руководителей, учитель истории школы № 185 Константин Тимченко, современная инициатива — своего рода продолжение одноименной передачи поэтессы Агнии Барто, выходившей в 1960-1970-е годы на радиостанции "Маяк". Благодаря поступавшим на радио письмам-воспоминаниям удалось соединить почти тысячу семей — детей и родителей, которые были разлучены в годы Великой Отечественной войны. Однако поиски по некоторым письмам не дали результатов в то время, и после смерти Барто ее дочь передала материалы на хранение в Государственный архив литературы и искусства. Спустя полвека ученики школы № 185 решили возобновить поиски родных.Ученики обнаружили в архиве письмо, в котором женщина по имени Галина Улитина попросила Агнию Барто найти ее маму. В 2021 году они нашли ее родственников, в процессе исследовав почти все ее генеалогическое древо. Весь процесс занял почти два года, но в итоге была найдена ее двоюродная сестра — Светлана Захарова (Чугунова) из поселка Спирово Тверской области. Они впервые в жизни встретились."В феврале в школе № 185 благодаря учащимся-поисковикам состоялась встреча двух сестер, которые никогда не видели друг друга. <...> На память сестры получили от школьников журнал с материалами поисковой работы", — говорится в пресс-релизе.Сестры, впервые увидев друг друга, обнялись и расплакались. В заполненном актовом зале многие также не сдерживали слез.Это не первый пример успешной работы поисковиков школы №185. В 2020 году они помогли соединиться двоюродным братьям, семьи которых разлучились в самом начале Великой Отечественной войны. Также школьники передали письмо из архива Агнии Барто семье, в которой мать искала сына, потерявшегося во время эвакуации. Обоих на тот момент уже не было в живых, но их родные внуки и правнуки узнали историю своих близких и начали заниматься изучением своей родословной.
https://ria.ru/20220112/sakhalin-1767439414.html
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"Найди меня": школьники помогли воссоединиться родственникам спустя 80 лет
"Найди меня": школьники помогли воссоединиться родственникам спустя 80 лет
2023-02-22T10:49
true
PT0M48S
РИА Новости
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10:49 22.02.2023 (обновлено: 20:05 22.02.2023)
Московские школьники нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет
Школьники из Москвы помогли жительнице Костромы найти сестру, которую она не видела 80 лет
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ученики московской школы № 185 нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента науки и образования.
"Ученики столичной школы № 185 имени героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В. С. Гризодубовой помогли жительнице Костромы
найти родных, которых она искала всю жизнь. На поиски у ребят ушло два года. Эта встреча стала возможной благодаря школьному архивно-поисковому проекту "Найти человека", — говорится в релизе для журналистов.
Как отметил один из его руководителей, учитель истории школы № 185 Константин Тимченко, современная инициатива — своего рода продолжение одноименной передачи поэтессы Агнии Барто
, выходившей в 1960-1970-е годы на радиостанции "Маяк". Благодаря поступавшим на радио письмам-воспоминаниям удалось соединить почти тысячу семей — детей и родителей, которые были разлучены в годы Великой Отечественной войны.
Однако поиски по некоторым письмам не дали результатов в то время, и после смерти Барто ее дочь передала материалы на хранение в Государственный архив литературы и искусства. Спустя полвека ученики школы № 185 решили возобновить поиски родных.
Ученики обнаружили в архиве письмо, в котором женщина по имени Галина Улитина попросила Агнию Барто найти ее маму. В 2021 году они нашли ее родственников, в процессе исследовав почти все ее генеалогическое древо. Весь процесс занял почти два года, но в итоге была найдена ее двоюродная сестра — Светлана Захарова (Чугунова) из поселка Спирово Тверской области. Они впервые в жизни встретились.
"В феврале в школе № 185 благодаря учащимся-поисковикам состоялась встреча двух сестер, которые никогда не видели друг друга. <...> На память сестры получили от школьников журнал с материалами поисковой работы", — говорится в пресс-релизе.
Сестры, впервые увидев друг друга, обнялись и расплакались. В заполненном актовом зале многие также не сдерживали слез.
Это не первый пример успешной работы поисковиков школы №185. В 2020 году они помогли соединиться двоюродным братьям, семьи которых разлучились в самом начале Великой Отечественной войны. Также школьники передали письмо из архива Агнии Барто семье, в которой мать искала сына, потерявшегося во время эвакуации. Обоих на тот момент уже не было в живых, но их родные внуки и правнуки узнали историю своих близких и начали заниматься изучением своей родословной.