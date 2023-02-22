https://ria.ru/20230222/poisk-1853638258.html

Московские школьники нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет

Московские школьники нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет - РИА Новости, 22.02.2023

Московские школьники нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет

Ученики московской школы № 185 нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента науки и... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:49

2023-02-22T10:49

2023-02-22T20:05

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ученики московской школы № 185 нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента науки и образования. "Ученики столичной школы № 185 имени героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В. С. Гризодубовой помогли жительнице Костромы найти родных, которых она искала всю жизнь. На поиски у ребят ушло два года. Эта встреча стала возможной благодаря школьному архивно-поисковому проекту "Найти человека", — говорится в релизе для журналистов.Как отметил один из его руководителей, учитель истории школы № 185 Константин Тимченко, современная инициатива — своего рода продолжение одноименной передачи поэтессы Агнии Барто, выходившей в 1960-1970-е годы на радиостанции "Маяк". Благодаря поступавшим на радио письмам-воспоминаниям удалось соединить почти тысячу семей — детей и родителей, которые были разлучены в годы Великой Отечественной войны. Однако поиски по некоторым письмам не дали результатов в то время, и после смерти Барто ее дочь передала материалы на хранение в Государственный архив литературы и искусства. Спустя полвека ученики школы № 185 решили возобновить поиски родных.Ученики обнаружили в архиве письмо, в котором женщина по имени Галина Улитина попросила Агнию Барто найти ее маму. В 2021 году они нашли ее родственников, в процессе исследовав почти все ее генеалогическое древо. Весь процесс занял почти два года, но в итоге была найдена ее двоюродная сестра — Светлана Захарова (Чугунова) из поселка Спирово Тверской области. Они впервые в жизни встретились."В феврале в школе № 185 благодаря учащимся-поисковикам состоялась встреча двух сестер, которые никогда не видели друг друга. <...> На память сестры получили от школьников журнал с материалами поисковой работы", — говорится в пресс-релизе.Сестры, впервые увидев друг друга, обнялись и расплакались. В заполненном актовом зале многие также не сдерживали слез.Это не первый пример успешной работы поисковиков школы №185. В 2020 году они помогли соединиться двоюродным братьям, семьи которых разлучились в самом начале Великой Отечественной войны. Также школьники передали письмо из архива Агнии Барто семье, в которой мать искала сына, потерявшегося во время эвакуации. Обоих на тот момент уже не было в живых, но их родные внуки и правнуки узнали историю своих близких и начали заниматься изучением своей родословной.

https://ria.ru/20220112/sakhalin-1767439414.html

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"Найди меня": школьники помогли воссоединиться родственникам спустя 80 лет "Найди меня": школьники помогли воссоединиться родственникам спустя 80 лет 2023-02-22T10:49 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, россия, кострома