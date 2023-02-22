https://ria.ru/20230222/podzhog-1853825347.html
В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития
В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития - РИА Новости, 22.02.2023
В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития
В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития, где погибли семь человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:21
2023-02-22T17:21
2023-02-22T17:57
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853632985_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_baa4de6dc75f5c6147429c49b9f81e97.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития, где погибли семь человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета."Задержан уроженец Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — сказала она.Пожар на пятом этаже 16-этажного здания на Международной улице начался прошлым вечером. Там находится общежитие ЗАО "Москабельмет". Возгорание потушили около полуночи. Жертвами стали семь человек, в том числе двое детей, более десяти человек пострадали.По версии следствия, причиной пожара стал поджог, устроенный из неприязни к жильцам. СК возбудил три уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; умышленном уничтожении или повреждении имущества.
https://ria.ru/20230222/pozhar-1853583621.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853632985_255:0:2922:2000_1920x0_80_0_0_675fabde0cf014bc6a21df2b4be14837.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:21 22.02.2023 (обновлено: 17:57 22.02.2023)
В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития
В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития, в котором погибли семь человек