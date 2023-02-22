https://ria.ru/20230222/podzhog-1853825347.html

В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития

В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития - РИА Новости, 22.02.2023

В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития

В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития, где погибли семь человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:21

2023-02-22T17:21

2023-02-22T17:57

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития, где погибли семь человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета."Задержан уроженец Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — сказала она.Пожар на пятом этаже 16-этажного здания на Международной улице начался прошлым вечером. Там находится общежитие ЗАО "Москабельмет". Возгорание потушили около полуночи. Жертвами стали семь человек, в том числе двое детей, более десяти человек пострадали.По версии следствия, причиной пожара стал поджог, устроенный из неприязни к жильцам. СК возбудил три уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; умышленном уничтожении или повреждении имущества.

https://ria.ru/20230222/pozhar-1853583621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)