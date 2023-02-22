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В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития - РИА Новости, 22.02.2023
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В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития
В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития - РИА Новости, 22.02.2023
В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития
В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития, где погибли семь человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:21
2023-02-22T17:57
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития, где погибли семь человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета."Задержан уроженец Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — сказала она.Пожар на пятом этаже 16-этажного здания на Международной улице начался прошлым вечером. Там находится общежитие ЗАО "Москабельмет". Возгорание потушили около полуночи. Жертвами стали семь человек, в том числе двое детей, более десяти человек пострадали.По версии следствия, причиной пожара стал поджог, устроенный из неприязни к жильцам. СК возбудил три уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; умышленном уничтожении или повреждении имущества.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:21 22.02.2023 (обновлено: 17:57 22.02.2023)
 
В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития

В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития, в котором погибли семь человек

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия пожара на пятом этаже общежития на улице Международная в Москве
Последствия пожара на пятом этаже общежития на улице Международная в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия пожара на пятом этаже общежития на улице Международная в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития, где погибли семь человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета.
"Задержан уроженец Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — сказала она.
Пожар на пятом этаже 16-этажного здания на Международной улице начался прошлым вечером. Там находится общежитие ЗАО "Москабельмет". Возгорание потушили около полуночи. Жертвами стали семь человек, в том числе двое детей, более десяти человек пострадали.
По версии следствия, причиной пожара стал поджог, устроенный из неприязни к жильцам. СК возбудил три уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Последствия пожара на пятом этаже общежития на улице Международная в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 01:54
После пожара в центре Москвы завели дело о небезопасных услугах
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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