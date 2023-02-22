https://ria.ru/20230222/podzhog-1853652240.html
Поджог общежития в центре Москвы совершили по мотиву неприязни к жильцам
Поджог общежития в центре Москвы совершили по мотиву неприязни к жильцам - РИА Новости, 22.02.2023
Поджог общежития в центре Москвы совершили по мотиву неприязни к жильцам
Неизвестный совершил поджог в общежитии в Москве из-за неприязни к жильцам, преступника ищут, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:31
2023-02-22T11:31
2023-02-22T13:44
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Неизвестный совершил поджог в общежитии в Москве из-за неприязни к жильцам, преступника ищут, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Накануне вечером произошел пожар на Международной улице в Москве – на пятом этаже 16-этажного здания. Погибли семь человек. Возгорание потушили около полуночи. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом, и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Следствие сообщало, что причиной пожара мог стать поджог."По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения пятого этажа", - сказала Иванова.Она добавила, что причастного к преступлению ищут. Кроме того, следствие проверит организацию, управляющую общежитием."Следствием проверяется организация, в собственности которой находится данное общежитие (ст. 238 УК РФ). Изучается изъятая служебная документация регламентирующая деятельность данного общежития", - добавила Иванова, подчеркнув, что также проверяется информация о ранее выявленных нарушениях пожарной безопасности.В свою очередь пресс-служба СК РФ сообщила, что председателю ведомства Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, поставленного на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.Три этажа здания, где расположено общежитие, занимает отель "МКМ" (ранее - гостиница "Москабельмет"), который в 2022 году прошел реновацию, в нем 49 номеров.
https://realty.ria.ru/20230222/pozhar-1853611398.html
https://realty.ria.ru/20230222/prokuratura-1853644827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Обугленные стены и выбитые окна – последствия пожара в центре Москвы
Обугленные стены и выбитые окна – последствия пожара в центре Москвы
2023-02-22T11:31
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:31 22.02.2023 (обновлено: 13:44 22.02.2023)
Поджог общежития в центре Москвы совершили по мотиву неприязни к жильцам
СК ищет мужчину, совершившего поджог общежития в центре Москвы из-за неприязни к жильцам
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Неизвестный совершил поджог в общежитии в Москве из-за неприязни к жильцам, преступника ищут, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Накануне вечером произошел пожар на Международной улице в Москве – на пятом этаже 16-этажного здания. Погибли семь человек. Возгорание потушили около полуночи. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом, и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Следствие сообщало, что причиной пожара мог стать поджог.
"По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения пятого этажа", - сказала Иванова.
Она добавила, что причастного к преступлению ищут. Кроме того, следствие проверит организацию, управляющую общежитием.
"Следствием проверяется организация, в собственности которой находится данное общежитие (ст. 238 УК РФ). Изучается изъятая служебная документация регламентирующая деятельность данного общежития", - добавила Иванова, подчеркнув, что также проверяется информация о ранее выявленных нарушениях пожарной безопасности.
В свою очередь пресс-служба СК РФ сообщила, что председателю ведомства Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, поставленного на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
Три этажа здания, где расположено общежитие, занимает отель "МКМ" (ранее - гостиница "Москабельмет"), который в 2022 году прошел реновацию, в нем 49 номеров.