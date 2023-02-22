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США предупредили Украину об ограниченных возможностях поддержки, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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США предупредили Украину об ограниченных возможностях поддержки, пишут СМИ
США предупредили Украину об ограниченных возможностях поддержки, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023
США предупредили Украину об ограниченных возможностях поддержки, пишут СМИ
Американские власти предупредили Украину об ограниченных возможностях в оказании военной помощи, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-22T23:17
2023-02-23T00:00
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
дмитрий песков
нато
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Американские власти предупредили Украину об ограниченных возможностях в оказании военной помощи, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Один представитель власти в США на условиях анонимности заявил, что (американская) администрация сообщила украинскому правительству об отнюдь не безграничных ресурсах Соединенных Штатов", — говорится в публикации. По словам собеседника издания, в Вашингтоне надеются скорее завершить военный конфликт. "Все понимают, что это должно однажды закончиться. И мы бы хотели увидеть конец раньше, нежели позже", — сказал он.В статье также отмечается, что среди американского общества и в политических кругах наблюдается снижение уровня поддержки киевских властей. Так, опрос Reuters/Ipsos, проводившийся с 6 по 13 февраля среди более чем четырех тысяч американцев, показал падение уровня поддержки военной помощи Украине до 58 процентов по сравнению с 73 процентами в апреле прошлого года. По мере подготовки к следующим президентским выборам в США вопрос поставок оружия ВСУ также будет становиться предметом политических противостояний, отмечается в материале.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230222/voyna-1853872898.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
23:17 22.02.2023 (обновлено: 00:00 23.02.2023)
 
США предупредили Украину об ограниченных возможностях поддержки, пишут СМИ

Reuters: власти США предупредили Киев об ограниченных возможностях оказания военной помощи

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Американские власти предупредили Украину об ограниченных возможностях в оказании военной помощи, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Один представитель власти в США на условиях анонимности заявил, что (американская) администрация сообщила украинскому правительству об отнюдь не безграничных ресурсах Соединенных Штатов", — говорится в публикации.
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В статье также отмечается, что среди американского общества и в политических кругах наблюдается снижение уровня поддержки киевских властей. Так, опрос Reuters/Ipsos, проводившийся с 6 по 13 февраля среди более чем четырех тысяч американцев, показал падение уровня поддержки военной помощи Украине до 58 процентов по сравнению с 73 процентами в апреле прошлого года.
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Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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