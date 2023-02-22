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Опрос показал самые популярные подарки на День защитника Отечества
Опрос показал самые популярные подарки на День защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2023
Опрос показал самые популярные подарки на День защитника Отечества
Самыми популярными подарками на День защитника Отечества у российских женщин будут гаджеты, мужские аксессуары, одежда и парфюмерия, а также аксессуары для... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T05:53
2023-02-22T05:53
2023-02-22T05:53
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самыми популярными подарками на День защитника Отечества у российских женщин будут гаджеты, мужские аксессуары, одежда и парфюмерия, а также аксессуары для машины; средний чек займа к празднику у россиянок сократился за год почти на треть, говорится в исследовании сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. Каждая десятая (10%) опрошенная не будет покупать подарок, а сделает его своими руками. Столько же россиянок собираются подарить билеты на концерт и другие мероприятия. Еще по 9% вручат товары для хобби и увлечений, книги и алкоголь, 7% указали другие варианты. А вот "традиционный набор" в виде пены для бритья, носков и геля для душа готовят в качестве подарка только 3% участниц опроса. Средний чек займа у женщин в преддверии 23 февраля в этом году сократился почти на треть (-27%) и составил 6,1 тысячи рублей против 8,4 тысячи рублей в 2022 году. "Сопоставимая динамика наблюдается и по среднему чеку займов у мужчин - он снизился до 6,5 тысячи рублей с 9 тысяч рублей в 2022 году (-28%)", - добавили аналитики. "Снижение среднего чека по займам накануне гендерных праздников обусловлено общим переходом населения на сберегательную модель поведения, в результате чего показатель сократился практически на треть в годовом выражении", - пояснил генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук.
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общество
Опрос показал самые популярные подарки на День защитника Отечества
Moneyman: самыми популярными подарками на 23 февраля будут гаджеты и мужские аксессуары
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самыми популярными подарками на День защитника Отечества у российских женщин будут гаджеты, мужские аксессуары, одежда и парфюмерия, а также аксессуары для машины; средний чек займа к празднику у россиянок сократился за год почти на треть, говорится в исследовании сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
"Среди наиболее популярных подарков: электроника (наушники, портативные акустические системы, "умные" браслеты и другие гаджеты) - 16%; мужские аксессуары, одежда, парфюмерия - 15%; аксессуары для автомобиля или другого транспорта - 12%", - выяснили аналитики, опросив 1500 совершеннолетних россиянок 8-15 февраля этого года.
Каждая десятая (10%) опрошенная не будет покупать подарок, а сделает его своими руками. Столько же россиянок собираются подарить билеты на концерт и другие мероприятия. Еще по 9% вручат товары для хобби и увлечений, книги и алкоголь, 7% указали другие варианты. А вот "традиционный набор" в виде пены для бритья, носков и геля для душа готовят в качестве подарка только 3% участниц опроса.
Средний чек займа у женщин в преддверии 23 февраля в этом году сократился почти на треть (-27%) и составил 6,1 тысячи рублей против 8,4 тысячи рублей в 2022 году. "Сопоставимая динамика наблюдается и по среднему чеку займов у мужчин - он снизился до 6,5 тысячи рублей с 9 тысяч рублей в 2022 году (-28%)", - добавили аналитики.
"Снижение среднего чека по займам накануне гендерных праздников обусловлено общим переходом населения на сберегательную модель поведения, в результате чего показатель сократился практически на треть в годовом выражении", - пояснил генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук.