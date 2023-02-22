МККК готов помочь России и Украине с обменом военнопленных
Гендиректор Мардини: МККК готов помочь России и Украине обменять военнопленных
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте.. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 22 фев - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста готов выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу "все на все", заявил РИА Новости генеральный директор гуманитарной организации Роберт Мардини.
"Они могут договориться об этом. МККК обычно всегда предлагает свое участие в качестве нейтрального посредника. Мы делали это во многих местах, в том числе недавно - в Йемене. Мы можем сделать это и в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Для нас было бы очень полезно иметь личную информацию о пленниках, чтобы мы могли соотнести ее с нашими данными - но это не обязательно. Это всего лишь договоренность сторон конфликта", - сказал Мардини на полях проходящего в саудовской столице 3-го Риядского международного гуманитарного форума.
Он подчеркнул, что, в конечном счете, вопрос упирается в наличие или отсутствие желания со стороны Москвы и Киева совершить обмен военнопленными. "Если они заходят и согласятся обменяться пленными, частично или полностью, то мы как беспристрастная, нейтральная гуманитарная организация будем более чем рады способствовать это", - заверил собеседник агентства.
По словам гендиректора МККК, у представляемой им организации уже есть опыт посредничества в конфликте между Россией и Украиной. Так, рассказал Мардини, Красный Крест содействует процессу обмена телами погибших российских и украинских солдат.
"Мы делаем это, выступая в качестве нейтрального посредника, но также будем готовы содействовать любому обмену пленными в том случае, если между сторонами будет достигнуто соглашение, а также при условии, что положения такого соглашения будут совместимы с нашими гуманитарным принципами и стандартами", - добавил в заключение глава гуманитарной организации.