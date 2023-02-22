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МККК готов помочь России и Украине с обменом военнопленных - РИА Новости, 22.02.2023
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МККК готов помочь России и Украине с обменом военнопленных
МККК готов помочь России и Украине с обменом военнопленных - РИА Новости, 22.02.2023
МККК готов помочь России и Украине с обменом военнопленных
Международный Комитет Красного Креста готов выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:17
2023-02-22T10:17
в мире
россия
украина
йемен
роберт мардини
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
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ЭР-РИЯД, 22 фев - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста готов выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу "все на все", заявил РИА Новости генеральный директор гуманитарной организации Роберт Мардини. "Они могут договориться об этом. МККК обычно всегда предлагает свое участие в качестве нейтрального посредника. Мы делали это во многих местах, в том числе недавно - в Йемене. Мы можем сделать это и в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Для нас было бы очень полезно иметь личную информацию о пленниках, чтобы мы могли соотнести ее с нашими данными - но это не обязательно. Это всего лишь договоренность сторон конфликта", - сказал Мардини на полях проходящего в саудовской столице 3-го Риядского международного гуманитарного форума. Он подчеркнул, что, в конечном счете, вопрос упирается в наличие или отсутствие желания со стороны Москвы и Киева совершить обмен военнопленными. "Если они заходят и согласятся обменяться пленными, частично или полностью, то мы как беспристрастная, нейтральная гуманитарная организация будем более чем рады способствовать это", - заверил собеседник агентства. По словам гендиректора МККК, у представляемой им организации уже есть опыт посредничества в конфликте между Россией и Украиной. Так, рассказал Мардини, Красный Крест содействует процессу обмена телами погибших российских и украинских солдат. "Мы делаем это, выступая в качестве нейтрального посредника, но также будем готовы содействовать любому обмену пленными в том случае, если между сторонами будет достигнуто соглашение, а также при условии, что положения такого соглашения будут совместимы с нашими гуманитарным принципами и стандартами", - добавил в заключение глава гуманитарной организации.
https://ria.ru/20230220/vsu-1853142740.html
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в мире, россия, украина, йемен, роберт мардини, международный комитет красного креста (мккк), красный крест
В мире, Россия, Украина, Йемен, Роберт Мардини, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест
10:17 22.02.2023
 
МККК готов помочь России и Украине с обменом военнопленных

Гендиректор Мардини: МККК готов помочь России и Украине обменять военнопленных

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте.
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте. - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте.. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 22 фев - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста готов выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу "все на все", заявил РИА Новости генеральный директор гуманитарной организации Роберт Мардини.
"Они могут договориться об этом. МККК обычно всегда предлагает свое участие в качестве нейтрального посредника. Мы делали это во многих местах, в том числе недавно - в Йемене. Мы можем сделать это и в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Для нас было бы очень полезно иметь личную информацию о пленниках, чтобы мы могли соотнести ее с нашими данными - но это не обязательно. Это всего лишь договоренность сторон конфликта", - сказал Мардини на полях проходящего в саудовской столице 3-го Риядского международного гуманитарного форума.
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Он подчеркнул, что, в конечном счете, вопрос упирается в наличие или отсутствие желания со стороны Москвы и Киева совершить обмен военнопленными. "Если они заходят и согласятся обменяться пленными, частично или полностью, то мы как беспристрастная, нейтральная гуманитарная организация будем более чем рады способствовать это", - заверил собеседник агентства.
По словам гендиректора МККК, у представляемой им организации уже есть опыт посредничества в конфликте между Россией и Украиной. Так, рассказал Мардини, Красный Крест содействует процессу обмена телами погибших российских и украинских солдат.
"Мы делаем это, выступая в качестве нейтрального посредника, но также будем готовы содействовать любому обмену пленными в том случае, если между сторонами будет достигнуто соглашение, а также при условии, что положения такого соглашения будут совместимы с нашими гуманитарным принципами и стандартами", - добавил в заключение глава гуманитарной организации.
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В миреРоссияУкраинаЙеменРоберт МардиниМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный Крест
 
 
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