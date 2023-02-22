https://ria.ru/20230222/plennye-1853607504.html

Красный Крест призвал Россию и Украину обеспечить доступ к военнопленным

Красный Крест призвал Россию и Украину обеспечить доступ к военнопленным - РИА Новости, 22.02.2023

Красный Крест призвал Россию и Украину обеспечить доступ к военнопленным

Международный Комитет Красного Креста (МККК) считает деликатным вопрос доступа гуманитарных организаций к военнопленным, а также призывает Россию и Украину... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:21

2023-02-22T09:21

2023-02-22T09:21

в мире

россия

украина

роберт мардини

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

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ЭР-РИЯД, 22 фев - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) считает деликатным вопрос доступа гуманитарных организаций к военнопленным, а также призывает Россию и Украину обеспечить к ним доступ, заявил РИА Новости генеральный директор организации Роберт Мардини. "Вопрос доступа (к военнопленным) является деликатным, так что МККК не станет раскрывать информацию по этому поводу публично, дабы не политизировать данную тему", - сказал Мардини на полях проходящего в саудовской столице 3-го Риядского международного гуманитарного форума. Глава организации выразил уверенность, что гуманитарные структуры должны иметь возможность посещать заключенных на регулярной основе. Кроме того, добавил он, для таких организаций важно гарантировать военнопленным возможность оставаться в контакте со своими семьями, а также обращение в соответствии с международными стандартами. "Если у нас возникают проблемы, мы поднимаем данные вопросы на двухсторонней и конфиденциальной основе с соответствующими сторонами. Мы не выкладываем данную информацию в открытый доступ именно для того, чтобы повысить шансы на посещение всех военнослужащих", - указал Мардини. Женевские конвенции предписывают обеспечивать разрешение представителям, например МККК, на посещение всех мест, где находятся военнопленные. Согласно конвенциям, они должны иметь возможность беседовать с пленными без свидетелей. Назначение этих представителей зависит от согласия державы, во власти которой находятся данные узники. Гендиректор Красного Креста подчеркнул, что его организация никогда не публикует информацию о том, свидетелями какого обращения сотрудники МККК становятся в тюрьмах для военнопленных. "Это такая игра, джентльменское соглашение со всеми администрациями мест содержания под стражей. Наша цель состоит не в том, чтобы политизировать или указывать пальцем на сторону конфликта, которая не соблюдает Женевские конвенции. Наша цель заключается в том, чтобы гарантировать, что жестокое обращение - если таковое имеет место - прекратится. Это является обязанностью органов содержания под стражей во всех конфликтах", - резюмировал Мардини.

https://ria.ru/20230217/obmen-1852709049.html

https://ria.ru/20230118/mkkk-1845815906.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, роберт мардини, международный комитет красного креста (мккк), красный крест