Рейтинг@Mail.ru
Красный Крест призвал Россию и Украину обеспечить доступ к военнопленным - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/plennye-1853607504.html
Красный Крест призвал Россию и Украину обеспечить доступ к военнопленным
Красный Крест призвал Россию и Украину обеспечить доступ к военнопленным - РИА Новости, 22.02.2023
Красный Крест призвал Россию и Украину обеспечить доступ к военнопленным
Международный Комитет Красного Креста (МККК) считает деликатным вопрос доступа гуманитарных организаций к военнопленным, а также призывает Россию и Украину... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:21
2023-02-22T09:21
в мире
россия
украина
роберт мардини
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849736788_0:100:1743:1080_1920x0_80_0_0_c97386b9f7e42499d951b1d4f9e7da91.jpg
ЭР-РИЯД, 22 фев - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) считает деликатным вопрос доступа гуманитарных организаций к военнопленным, а также призывает Россию и Украину обеспечить к ним доступ, заявил РИА Новости генеральный директор организации Роберт Мардини. "Вопрос доступа (к военнопленным) является деликатным, так что МККК не станет раскрывать информацию по этому поводу публично, дабы не политизировать данную тему", - сказал Мардини на полях проходящего в саудовской столице 3-го Риядского международного гуманитарного форума. Глава организации выразил уверенность, что гуманитарные структуры должны иметь возможность посещать заключенных на регулярной основе. Кроме того, добавил он, для таких организаций важно гарантировать военнопленным возможность оставаться в контакте со своими семьями, а также обращение в соответствии с международными стандартами. "Если у нас возникают проблемы, мы поднимаем данные вопросы на двухсторонней и конфиденциальной основе с соответствующими сторонами. Мы не выкладываем данную информацию в открытый доступ именно для того, чтобы повысить шансы на посещение всех военнослужащих", - указал Мардини. Женевские конвенции предписывают обеспечивать разрешение представителям, например МККК, на посещение всех мест, где находятся военнопленные. Согласно конвенциям, они должны иметь возможность беседовать с пленными без свидетелей. Назначение этих представителей зависит от согласия державы, во власти которой находятся данные узники. Гендиректор Красного Креста подчеркнул, что его организация никогда не публикует информацию о том, свидетелями какого обращения сотрудники МККК становятся в тюрьмах для военнопленных. "Это такая игра, джентльменское соглашение со всеми администрациями мест содержания под стражей. Наша цель состоит не в том, чтобы политизировать или указывать пальцем на сторону конфликта, которая не соблюдает Женевские конвенции. Наша цель заключается в том, чтобы гарантировать, что жестокое обращение - если таковое имеет место - прекратится. Это является обязанностью органов содержания под стражей во всех конфликтах", - резюмировал Мардини.
https://ria.ru/20230217/obmen-1852709049.html
https://ria.ru/20230118/mkkk-1845815906.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849736788_303:0:1743:1080_1920x0_80_0_0_a75fe92e2bc2229eec4b861a319ed8e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, роберт мардини, международный комитет красного креста (мккк), красный крест
В мире, Россия, Украина, Роберт Мардини, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест
09:21 22.02.2023
 
Красный Крест призвал Россию и Украину обеспечить доступ к военнопленным

В МККК призвали Россию и Украину обеспечить доступ ко всем военнопленным

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, получают теплые вещи и питание в Белгородской области
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, получают теплые вещи и питание в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, получают теплые вещи и питание в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 22 фев - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) считает деликатным вопрос доступа гуманитарных организаций к военнопленным, а также призывает Россию и Украину обеспечить к ним доступ, заявил РИА Новости генеральный директор организации Роберт Мардини.
"Вопрос доступа (к военнопленным) является деликатным, так что МККК не станет раскрывать информацию по этому поводу публично, дабы не политизировать данную тему", - сказал Мардини на полях проходящего в саудовской столице 3-го Риядского международного гуманитарного форума.
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 15:48
Настоятель храма и девять военных ДНР вернулись из украинского плена
Глава организации выразил уверенность, что гуманитарные структуры должны иметь возможность посещать заключенных на регулярной основе. Кроме того, добавил он, для таких организаций важно гарантировать военнопленным возможность оставаться в контакте со своими семьями, а также обращение в соответствии с международными стандартами.
"Если у нас возникают проблемы, мы поднимаем данные вопросы на двухсторонней и конфиденциальной основе с соответствующими сторонами. Мы не выкладываем данную информацию в открытый доступ именно для того, чтобы повысить шансы на посещение всех военнослужащих", - указал Мардини.
Женевские конвенции предписывают обеспечивать разрешение представителям, например МККК, на посещение всех мест, где находятся военнопленные. Согласно конвенциям, они должны иметь возможность беседовать с пленными без свидетелей. Назначение этих представителей зависит от согласия державы, во власти которой находятся данные узники.
Гендиректор Красного Креста подчеркнул, что его организация никогда не публикует информацию о том, свидетелями какого обращения сотрудники МККК становятся в тюрьмах для военнопленных. "Это такая игра, джентльменское соглашение со всеми администрациями мест содержания под стражей. Наша цель состоит не в том, чтобы политизировать или указывать пальцем на сторону конфликта, которая не соблюдает Женевские конвенции. Наша цель заключается в том, чтобы гарантировать, что жестокое обращение - если таковое имеет место - прекратится. Это является обязанностью органов содержания под стражей во всех конфликтах", - резюмировал Мардини.
Офис российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 18:56
Президент МККК встретится с представителями Российского Красного Креста
 
В миреРоссияУкраинаРоберт МардиниМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный Крест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала