https://ria.ru/20230222/pitomnik-1853585101.html

Во Владивостоке полиция нашла питомник, где собак привязывали к ванной

Во Владивостоке полиция нашла питомник, где собак привязывали к ванной - РИА Новости, 22.02.2023

Во Владивостоке полиция нашла питомник, где собак привязывали к ванной

Полиция установила местонахождение питомника во Владивостоке, где ранее сняли видео с плохими условиями содержания собак, сообщи РИА Новости представитель УМВД... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T02:19

2023-02-22T02:19

2023-02-22T02:19

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев – РИА Новости. Полиция установила местонахождение питомника во Владивостоке, где ранее сняли видео с плохими условиями содержания собак, сообщи РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю. Издание Newsbox24 ранее опубликовало видео, снятое в квартире. Отмечается, что это собачий питомник "Виконт" во Владивостоке. На кадрах видно, что породистые собаки, в том числе мопсы, привязаны на очень коротких веревках к трубе, ванной и дивану. Другие животные, в том числе щенки, сидят по несколько особей в маленьких клетках, они накрыты. Авторы видео утверждают, что собаки попадают туда в основном через объявления о передаче их в добрые руки, но их разводят и перепродают. В прокуратуре РИА Новости сообщили, что начата проверка. "По факту размещенного в интернете видео с кадрами жестокого обращения с животными в одном из питомников полицейские проводят проверку. Установлено местонахождение питомника, опрашиваются очевидцы", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20221215/koshka-1838880976.html

владивосток

приморский край

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владивосток, приморский край, происшествия