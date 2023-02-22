https://ria.ru/20230222/pisatel-1853895982.html
Писатель Глуховский* ответит в суде за ложь о российской армии
Писатель Глуховский* ответит в суде за ложь о российской армии - РИА Новости, 22.02.2023
Писатель Глуховский* ответит в суде за ложь о российской армии
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского* и направила его в суд, говорится в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T22:44
2023-02-22T22:44
2023-02-22T22:44
происшествия
россия
донецкая народная республика
украина
дмитрий глуховский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793732397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97eb1ed1ae03dbe7c4ade498b5f92f76.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского* и направила его в суд, говорится в телеграм-канале ведомства. "Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих социальных сетях смонтированные видеоролики, где якобы военнослужащие ВС РФ умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции на территории ДНР и Украины. Как отмечается, в связи с тем, что Глуховский* скрылся от следствия и находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск. Сообщается, что суд заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. "Уголовное дело в отношении Глуховского* направлено в Басманный районный суд Москвы", - добавляется в сообщении ведомства. В октябре Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20230216/rkn-1852463642.html
https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852328060.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793732397_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_a1ee005532347b546be22b3126cac85f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, донецкая народная республика, украина, дмитрий глуховский
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Дмитрий Глуховский
Писатель Глуховский* ответит в суде за ложь о российской армии
Генпрокуратура: писатель Глуховский ответит в суде за ложную информацию о российской армии
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского* и направила его в суд, говорится в телеграм-канале ведомства.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Глуховский* разместил в своих социальных сетях смонтированные видеоролики, где якобы военнослужащие ВС РФ умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции на территории ДНР
и Украины
.
Как отмечается, в связи с тем, что Глуховский* скрылся от следствия и находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск. Сообщается, что суд заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Уголовное дело в отношении Глуховского* направлено в Басманный районный суд Москвы", - добавляется в сообщении ведомства.
В октябре Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России