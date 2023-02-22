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Писатель Глуховский* ответит в суде за ложь о российской армии - РИА Новости, 22.02.2023
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Писатель Глуховский* ответит в суде за ложь о российской армии
Писатель Глуховский* ответит в суде за ложь о российской армии - РИА Новости, 22.02.2023
Писатель Глуховский* ответит в суде за ложь о российской армии
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского* и направила его в суд, говорится в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T22:44
2023-02-22T22:44
происшествия
россия
донецкая народная республика
украина
дмитрий глуховский
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского* и направила его в суд, говорится в телеграм-канале ведомства. "Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих социальных сетях смонтированные видеоролики, где якобы военнослужащие ВС РФ умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции на территории ДНР и Украины. Как отмечается, в связи с тем, что Глуховский* скрылся от следствия и находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск. Сообщается, что суд заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. "Уголовное дело в отношении Глуховского* направлено в Басманный районный суд Москвы", - добавляется в сообщении ведомства. В октябре Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20230216/rkn-1852463642.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, украина, дмитрий глуховский
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Дмитрий Глуховский
22:44 22.02.2023
 
Писатель Глуховский* ответит в суде за ложь о российской армии

Генпрокуратура: писатель Глуховский ответит в суде за ложную информацию о российской армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Глуховский
Писатель Дмитрий Глуховский - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Писатель Дмитрий Глуховский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского* и направила его в суд, говорится в телеграм-канале ведомства.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, Глуховский* разместил в своих социальных сетях смонтированные видеоролики, где якобы военнослужащие ВС РФ умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции на территории ДНР и Украины.
Как отмечается, в связи с тем, что Глуховский* скрылся от следствия и находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск. Сообщается, что суд заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Уголовное дело в отношении Глуховского* направлено в Басманный районный суд Москвы", - добавляется в сообщении ведомства.
В октябре Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДмитрий Глуховский
 
 
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