https://ria.ru/20230222/pisatel-1853895982.html

Писатель Глуховский* ответит в суде за ложь о российской армии

Писатель Глуховский* ответит в суде за ложь о российской армии - РИА Новости, 22.02.2023

Писатель Глуховский* ответит в суде за ложь о российской армии

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского* и направила его в суд, говорится в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T22:44

2023-02-22T22:44

2023-02-22T22:44

происшествия

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского* и направила его в суд, говорится в телеграм-канале ведомства. "Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих социальных сетях смонтированные видеоролики, где якобы военнослужащие ВС РФ умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции на территории ДНР и Украины. Как отмечается, в связи с тем, что Глуховский* скрылся от следствия и находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск. Сообщается, что суд заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. "Уголовное дело в отношении Глуховского* направлено в Басманный районный суд Москвы", - добавляется в сообщении ведомства. В октябре Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20230216/rkn-1852463642.html

https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852328060.html

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происшествия, россия, донецкая народная республика, украина, дмитрий глуховский