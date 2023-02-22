https://ria.ru/20230222/pensii-1853878539.html

Совфед одобрил закон о сохранении повышенных пенсий участникам спецоперации

Совфед одобрил закон о сохранении повышенных пенсий участникам спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023

Совфед одобрил закон о сохранении повышенных пенсий участникам спецоперации

Совет Федерации одобрил закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам, заключившим контракт с Вооруженными силами РФ или при мобилизации для... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T20:13

2023-02-22T20:13

2023-02-22T20:13

специальная военная операция на украине

общество

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам, заключившим контракт с Вооруженными силами РФ или при мобилизации для выполнения задач в ходе спецоперации. В частности, военные пенсионеры, которые поступили на службу на более низкооплачиваемую должность, смогут сохранить предыдущий размер пенсии после увольнения со службы. Предусматривается, что после увольнения с последнего места службы они смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой пенсии по последнему месту службы. Уточняется, что эта норма распространяется на правоотношения, возникшие в связи с приостановлением выплаты пенсии с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853520372.html

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общество, россия, совет федерации рф