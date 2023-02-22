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Совфед одобрил закон о сохранении повышенных пенсий участникам спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/pensii-1853878539.html
Совфед одобрил закон о сохранении повышенных пенсий участникам спецоперации
Совфед одобрил закон о сохранении повышенных пенсий участникам спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023
Совфед одобрил закон о сохранении повышенных пенсий участникам спецоперации
Совет Федерации одобрил закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам, заключившим контракт с Вооруженными силами РФ или при мобилизации для... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:13
2023-02-22T20:13
специальная военная операция на украине
общество
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам, заключившим контракт с Вооруженными силами РФ или при мобилизации для выполнения задач в ходе спецоперации. В частности, военные пенсионеры, которые поступили на службу на более низкооплачиваемую должность, смогут сохранить предыдущий размер пенсии после увольнения со службы. Предусматривается, что после увольнения с последнего места службы они смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой пенсии по последнему месту службы. Уточняется, что эта норма распространяется на правоотношения, возникшие в связи с приостановлением выплаты пенсии с 24 февраля 2022 года.
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общество, россия, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Совет Федерации РФ
20:13 22.02.2023
 
Совфед одобрил закон о сохранении повышенных пенсий участникам спецоперации

Совфед одобрил закон о сохранении повышенных пенсий военным, участвующим в спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам, заключившим контракт с Вооруженными силами РФ или при мобилизации для выполнения задач в ходе спецоперации.
В частности, военные пенсионеры, которые поступили на службу на более низкооплачиваемую должность, смогут сохранить предыдущий размер пенсии после увольнения со службы.
Предусматривается, что после увольнения с последнего места службы они смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой пенсии по последнему месту службы.
Уточняется, что эта норма распространяется на правоотношения, возникшие в связи с приостановлением выплаты пенсии с 24 февраля 2022 года.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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