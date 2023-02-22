https://ria.ru/20230222/otechestvo-1853776480.html

Путин назвал весь народ защитником Отечества

Путин назвал весь народ защитником Отечества - РИА Новости, 22.02.2023

Путин назвал весь народ защитником Отечества

Сегодня при защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории весь народ является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:12

2023-02-22T16:12

2023-02-22T18:29

россия

общество

владимир путин

день защитника отечества

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сегодня при защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории весь народ является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин."В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий. Все: весь наш народ является сегодня защитником отечества. Низкий всем поклон!" - сказал Путин на митинге-концерте на столичном стадионе "Лужники".Глава государства перечислил тех, кто поддерживает военнослужащих, добавив, что они тоже являются защитниками Отечества: медработники, работники оборонных предприятий, транспортного сектора, а также те, кто пришел на митинг-концерт в поддержку бойцов и дети, которые пишут письма бойцам.

https://ria.ru/20230222/ukrashenie-1853663032.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин, день защитника отечества