https://ria.ru/20230222/otechestvo-1853776480.html
Путин назвал весь народ защитником Отечества
Путин назвал весь народ защитником Отечества - РИА Новости, 22.02.2023
Путин назвал весь народ защитником Отечества
Сегодня при защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории весь народ является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:12
2023-02-22T16:12
2023-02-22T18:29
россия
общество
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сегодня при защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории весь народ является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин."В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий. Все: весь наш народ является сегодня защитником отечества. Низкий всем поклон!" - сказал Путин на митинге-концерте на столичном стадионе "Лужники".Глава государства перечислил тех, кто поддерживает военнослужащих, добавив, что они тоже являются защитниками Отечества: медработники, работники оборонных предприятий, транспортного сектора, а также те, кто пришел на митинг-концерт в поддержку бойцов и дети, которые пишут письма бойцам.
https://ria.ru/20230222/ukrashenie-1853663032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, день защитника отечества
Россия, Общество, Владимир Путин, День защитника Отечества
16:12 22.02.2023 (обновлено: 18:29 22.02.2023)
Путин назвал весь народ защитником Отечества
Президент России Владимир Путин назвал весь народ защитником Отечества
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сегодня при защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории весь народ является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин.
"В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий. Все: весь наш народ является сегодня защитником отечества. Низкий всем поклон!" - сказал Путин на митинге-концерте на столичном стадионе "Лужники".
Глава государства перечислил тех, кто поддерживает военнослужащих, добавив, что они тоже являются защитниками Отечества: медработники, работники оборонных предприятий, транспортного сектора, а также те, кто пришел на митинг-концерт в поддержку бойцов и дети, которые пишут письма бойцам.