https://ria.ru/20230222/oruzhie-1853901547.html

В ООН назвали тактическое применение ядерного оружия неприемлемым

В ООН назвали тактическое применение ядерного оружия неприемлемым - РИА Новости, 22.02.2023

В ООН назвали тактическое применение ядерного оружия неприемлемым

Тактическое применение ядерного оружия является неприемлемым, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по Украине. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T23:36

2023-02-22T23:36

2023-02-22T23:42

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ООН, 22 фев - РИА Новости. Тактическое применение ядерного оружия является неприемлемым, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по Украине. По его словам, конфликт "раздувает" региональную нестабильность и подпитывает глобальную напряженность и разногласия, отвлекая внимание и ресурсы от других кризисов и насущных глобальных проблем. "Между тем мы слышали косвенные угрозы применения ядерного оружия. Совершенно неприемлемо так называемое тактическое применение ядерного оружия. Давно пора отступить от пропасти", - сказал Гутерреш. Одиннадцатая чрезвычайная спецсессия ГА была созвана после начала специальной военной операции РФ. В среду она возобновила работу по запросу западных государств.

https://ria.ru/20230222/bezopasnost-1853900660.html

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