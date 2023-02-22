Рейтинг@Mail.ru
В ООН назвали тактическое применение ядерного оружия неприемлемым - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/oruzhie-1853901547.html
В ООН назвали тактическое применение ядерного оружия неприемлемым
В ООН назвали тактическое применение ядерного оружия неприемлемым - РИА Новости, 22.02.2023
В ООН назвали тактическое применение ядерного оружия неприемлемым
Тактическое применение ядерного оружия является неприемлемым, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по Украине. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:36
2023-02-22T23:42
в мире
украина
россия
антониу гутерреш
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
ООН, 22 фев - РИА Новости. Тактическое применение ядерного оружия является неприемлемым, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по Украине. По его словам, конфликт "раздувает" региональную нестабильность и подпитывает глобальную напряженность и разногласия, отвлекая внимание и ресурсы от других кризисов и насущных глобальных проблем. "Между тем мы слышали косвенные угрозы применения ядерного оружия. Совершенно неприемлемо так называемое тактическое применение ядерного оружия. Давно пора отступить от пропасти", - сказал Гутерреш. Одиннадцатая чрезвычайная спецсессия ГА была созвана после начала специальной военной операции РФ. В среду она возобновила работу по запросу западных государств.
https://ria.ru/20230222/bezopasnost-1853900660.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, антониу гутерреш, оон
В мире, Украина, Россия, Антониу Гутерреш, ООН
23:36 22.02.2023 (обновлено: 23:42 22.02.2023)
 
В ООН назвали тактическое применение ядерного оружия неприемлемым

Генсек ООН Гутерреш назвал тактическое применение ядерного оружия неприемлемым

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 фев - РИА Новости. Тактическое применение ядерного оружия является неприемлемым, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по Украине.
По его словам, конфликт "раздувает" региональную нестабильность и подпитывает глобальную напряженность и разногласия, отвлекая внимание и ресурсы от других кризисов и насущных глобальных проблем.
"Между тем мы слышали косвенные угрозы применения ядерного оружия. Совершенно неприемлемо так называемое тактическое применение ядерного оружия. Давно пора отступить от пропасти", - сказал Гутерреш.
Одиннадцатая чрезвычайная спецсессия ГА была созвана после начала специальной военной операции РФ. В среду она возобновила работу по запросу западных государств.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 23:30Специальная военная операция на Украине
Гутерреш призвал гарантировать безопасность АЭС в зоне конфликта на Украине
 
В миреУкраинаРоссияАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала