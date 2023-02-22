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Опрос показал недоверие американцев к властям в вопросе сбитых объектов - РИА Новости, 22.02.2023
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Опрос показал недоверие американцев к властям в вопросе сбитых объектов
Опрос показал недоверие американцев к властям в вопросе сбитых объектов - РИА Новости, 22.02.2023
Опрос показал недоверие американцев к властям в вопросе сбитых объектов
Почти половина американцев не доверяет администрации США в вопросе сбитых в воздушном пространстве США китайского аэростата и еще трех неопознанных летающих... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:57
2023-02-22T19:33
в мире
сша
пекин
канада
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Почти половина американцев не доверяет администрации США в вопросе сбитых в воздушном пространстве США китайского аэростата и еще трех неопознанных летающих объектов, свидетельствует проведенный по инициативе издания Newsweek опрос. Согласно опросу, которое провела британская консалтинговая компания Redfield &amp; Wilton Strategies, 49% американцев не доверяют действиям властей в отношении сбитых объектов. Доверие действиям администрации в этом вопросе высказали 33% опрошенных, еще 18% сообщили, что не могут определиться в этом вопросе. 87% участников опроса выразили свою озабоченность в связи с вероятностью присутствия в небе над их страной посторонних летающих объектов, лишь 13% признались, что не беспокоятся на этот счет. Между тем большинство - 53% разделяют позицию администрации о том, что сбитый китайский аэростат предназначался для сбора разведданных, а не метеорологических исследований, как заявляет Пекин и 64% респондентов поддерживают решение сбить его и три других неизвестных объекта в небе над США и Канадой. Анализируя результаты опроса вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Джеймс Льюис (James A. Lewis) отметил, что в целом число людей, не доверяющих действиям властей в вопросе сбитых объектов "соответствует доле американцев, которые верят в НЛО". По его мнению, недоверие, которые испытывают многие американцы отражает тот факт, что министерство обороны в целом неловко обошлось с историей с китайским аэростатом. "Если это такая уж опасность, то почему мы позволили ей облететь весь континент? Доверие правительству было сильно подорвано еще тем, как обошлось с COVID-19 и не было восстановлено до сих пор", - говорит эксперт. "Думаю, что люди в целом живут в условиях повышенного страха и неопределенности. Аэростат захватил внимание аудитории поскольку это вполне материальный, физический объект, на котором мы можем сконцентрировать свое общее ощущение неопределенности", - прокомментировала изданию результаты проведенного 19 февраля с участием 1,5 тысячи зарегистрированных избирателей в США опроса профессор психологии Университета Пердью тара Беренд (Tara Behrend). Американские военные в феврале сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых объектов пока не определены.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853818821.html
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в мире, сша, пекин, канада
В мире, США, Пекин, Канада
18:57 22.02.2023 (обновлено: 19:33 22.02.2023)
 
Опрос показал недоверие американцев к властям в вопросе сбитых объектов

Newsweek: 49 процентов американцев не доверяют властям в вопросе сбитых недавно объектов

© AFP 2023 / Yuki IwamuraПассажиры парома наблюдают закат в Нью-Йорке
Пассажиры парома наблюдают закат в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / Yuki Iwamura
Пассажиры парома наблюдают закат в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Почти половина американцев не доверяет администрации США в вопросе сбитых в воздушном пространстве США китайского аэростата и еще трех неопознанных летающих объектов, свидетельствует проведенный по инициативе издания Newsweek опрос.
Согласно опросу, которое провела британская консалтинговая компания Redfield & Wilton Strategies, 49% американцев не доверяют действиям властей в отношении сбитых объектов. Доверие действиям администрации в этом вопросе высказали 33% опрошенных, еще 18% сообщили, что не могут определиться в этом вопросе.
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87% участников опроса выразили свою озабоченность в связи с вероятностью присутствия в небе над их страной посторонних летающих объектов, лишь 13% признались, что не беспокоятся на этот счет.
Между тем большинство - 53% разделяют позицию администрации о том, что сбитый китайский аэростат предназначался для сбора разведданных, а не метеорологических исследований, как заявляет Пекин и 64% респондентов поддерживают решение сбить его и три других неизвестных объекта в небе над США и Канадой.
Анализируя результаты опроса вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Джеймс Льюис (James A. Lewis) отметил, что в целом число людей, не доверяющих действиям властей в вопросе сбитых объектов "соответствует доле американцев, которые верят в НЛО". По его мнению, недоверие, которые испытывают многие американцы отражает тот факт, что министерство обороны в целом неловко обошлось с историей с китайским аэростатом. "Если это такая уж опасность, то почему мы позволили ей облететь весь континент? Доверие правительству было сильно подорвано еще тем, как обошлось с COVID-19 и не было восстановлено до сих пор", - говорит эксперт.
"Думаю, что люди в целом живут в условиях повышенного страха и неопределенности. Аэростат захватил внимание аудитории поскольку это вполне материальный, физический объект, на котором мы можем сконцентрировать свое общее ощущение неопределенности", - прокомментировала изданию результаты проведенного 19 февраля с участием 1,5 тысячи зарегистрированных избирателей в США опроса профессор психологии Университета Пердью тара Беренд (Tara Behrend).
Американские военные в феврале сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых объектов пока не определены.
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