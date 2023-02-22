https://ria.ru/20230222/ogayo-1853807101.html

Байден возложил на Трампа вину за аварию на железной дороге в Огайо

Байден возложил на Трампа вину за аварию на железной дороге в Огайо - РИА Новости, 22.02.2023

Байден возложил на Трампа вину за аварию на железной дороге в Огайо

Президент США Джо Байден возложил на своего предшественника Дональда Трампа и железнодорожные компании вину за аварию в Огайо, где с путей сошел поезд с... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:52

2023-02-22T16:52

2023-02-22T17:35

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден возложил на своего предшественника Дональда Трампа и железнодорожные компании вину за аварию в Огайо, где с путей сошел поезд с опасными веществами. "В течение многих лет избранные должностные лица, включая прошлую администрацию, ограничивали возможности внедрять и усиливать меры безопасности на железнодорожном транспорте", - написал Байден в Twitter. Он указал, что провел разговор с чиновниками, в том числе губернатором штата и представителями агентства по охране окружающей среды о случившейся аварии и заявил о готовности федеральных властей помогать. Ответственность за происшествие также несут железнодорожные компании, которые тратят миллионы долларов "на противодействие здравому смыслу правил безопасности", заявил американский лидер. Это не первый раз, когда Байден назначает прошлую администрацию ответственной за сложности, а своему руководству приписывает решение проблем. В частности, глава США периодически высказывается об эффективности своих мер по снижению цен на бензин в стране, умалчивая, что они хоть и сократились по сравнению с показателями прошлого года, но выше, чем были на момент его вступления в должность. Аналогичные рассуждения касаются инфляции. В среду пострадавший от выброса химических веществ после крушения поезда район посетит Трамп. Байден в штате не был, чем вызвал критику у республиканских оппонентов, попенявших ему на то, что следовало сначала посетить проблемный регион у себя в стране, а не отправляться в Киев. Ранее грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб из-за выброса химических веществ после аварии. Накануне в штате Невада произошел новый инцидент на железной дороге: с путей сошел состав с углем.

https://ria.ru/20230221/vzryv-1853556122.html

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огайо

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, огайо, сша, джо байден, дональд трамп