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Белгородский губернатор рассказал о последствиях обстрела Шебекино ВСУ - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/obstrel-1853717282.html
Белгородский губернатор рассказал о последствиях обстрела Шебекино ВСУ
Белгородский губернатор рассказал о последствиях обстрела Шебекино ВСУ - РИА Новости, 22.02.2023
Белгородский губернатор рассказал о последствиях обстрела Шебекино ВСУ
Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела Шебекино, после попадания снарядов загорелся детский магазин, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:51
2023-02-22T13:51
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела Шебекино, после попадания снарядов загорелся детский магазин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Это второй обстрел города за день, ранее, по информации губернатора, был прилет по частному сектору, повреждены три дома. "Обстрел Шебекино. Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что оперативные службы находятся на месте, спасатели уже приступили к тушению пожара. На иллюстрирующей сообщение фотографии – двухэтажное здание, из которого валит дым, в нем, судя по вывескам, расположены детский супермаркет и магазин игрушек. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В понедельник под артиллерийский обстрел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попала птицефабрика, женщина от полученных осколочных ранений скончалась в машине скорой помощи. Днем ранее при обстреле того же села погибла 12-летняя девочка, снаряд разорвался за ее спиной.
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853705579.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
13:51 22.02.2023
 
Белгородский губернатор рассказал о последствиях обстрела Шебекино ВСУ

Губернатор Гладков: при обстреле Шебекино со стороны Украины получил ранение мирный житель

© фото очевидцаПожар, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ, в городе Шебекино Белгородской области
Пожар, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ, в городе Шебекино Белгородской области
© фото очевидца
Пожар, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ, в городе Шебекино Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела Шебекино, после попадания снарядов загорелся детский магазин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Это второй обстрел города за день, ранее, по информации губернатора, был прилет по частному сектору, повреждены три дома.
"Обстрел Шебекино. Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что оперативные службы находятся на месте, спасатели уже приступили к тушению пожара.
На иллюстрирующей сообщение фотографии – двухэтажное здание, из которого валит дым, в нем, судя по вывескам, расположены детский супермаркет и магазин игрушек.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В понедельник под артиллерийский обстрел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попала птицефабрика, женщина от полученных осколочных ранений скончалась в машине скорой помощи. Днем ранее при обстреле того же села погибла 12-летняя девочка, снаряд разорвался за ее спиной.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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