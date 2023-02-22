https://ria.ru/20230222/obstrel-1853642731.html
В Александровке при обстреле погиб мирный житель
В Александровке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 22.02.2023
В Александровке при обстреле погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле Александровки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:01
2023-02-22T11:01
2023-02-22T11:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Александровки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 февраля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Александровка: по улице Школьной, 220 погиб мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853569249.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
россия
украина
александровка (азовский район)
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, россия, украина, александровка (азовский район)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Александровка (Азовский район)
В Александровке при обстреле погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле Александровки в ДНР со стороны украинских войск