Рейтинг@Mail.ru
В Александровке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/obstrel-1853642731.html
В Александровке при обстреле погиб мирный житель
В Александровке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 22.02.2023
В Александровке при обстреле погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле Александровки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:01
2023-02-22T11:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Александровки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 февраля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Александровка: по улице Школьной, 220 погиб мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853569249.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
россия
украина
александровка (азовский район)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, россия, украина, александровка (азовский район)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Александровка (Азовский район)
11:01 22.02.2023
 
В Александровке при обстреле погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле Александровки в ДНР со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Александровки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 февраля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Александровка: по улице Школьной, 220 погиб мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 23:13Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаАлександровка (Азовский район)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала