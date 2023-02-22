https://ria.ru/20230222/obstrel-1853642731.html

В Александровке при обстреле погиб мирный житель

В Александровке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 22.02.2023

В Александровке при обстреле погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле Александровки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:01

2023-02-22T11:01

2023-02-22T11:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

россия

украина

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Александровки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 февраля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Александровка: по улице Школьной, 220 погиб мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853569249.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

россия

украина

александровка (азовский район)

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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, россия, украина, александровка (азовский район)