Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил Чернышенко курировать поручения Путина об образовании - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/obrazovanie-1853848428.html
Мишустин поручил Чернышенко курировать поручения Путина об образовании
Мишустин поручил Чернышенко курировать поручения Путина об образовании - РИА Новости, 22.02.2023
Мишустин поручил Чернышенко курировать поручения Путина об образовании
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко курировать исполнение поручений по итогам послания президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:13
2023-02-22T18:13
образование
образование - общество
россия
политика
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851638789_0:929:2048:2081_1920x0_80_0_0_1cacfae2f8ea57c1d2f081ddfecb2318.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко курировать исполнение поручений по итогам послания президента РФ Владимира Путина, касающихся высшего образования, сообщили в пресс-службе кабмина. Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. К этому же сроку должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий по реализации предложений, перечисленных главой государства. "За вице-премьером Дмитрием Чернышенко закреплена задача по кураторству реализации задач, поставленных Президентом в части системы высшего образования", - сообщили в кабмине. Путин во время послания назвал вопрос о высшем образовании очень важным, отметив, что изменения назрели из-за новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех других сферах. В частности президент заявил, что необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет.
https://ria.ru/20230222/obrazovanie-1853766153.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851638789_0:851:2048:2387_1920x0_80_0_0_f698a7d2dcd46acb0f5f46fd3f0c5888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование, образование - общество, россия, политика, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий чернышенко
Образование, Образование - Общество, Россия, Политика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко
18:13 22.02.2023
 
Мишустин поручил Чернышенко курировать поручения Путина об образовании

Мишустин поручил вице-премьеру Чернышенко курировать поручения Путина о высшем образовании

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко курировать исполнение поручений по итогам послания президента РФ Владимира Путина, касающихся высшего образования, сообщили в пресс-службе кабмина.
Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. К этому же сроку должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий по реализации предложений, перечисленных главой государства.
"За вице-премьером Дмитрием Чернышенко закреплена задача по кураторству реализации задач, поставленных Президентом в части системы высшего образования", - сообщили в кабмине.
Путин во время послания назвал вопрос о высшем образовании очень важным, отметив, что изменения назрели из-за новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех других сферах. В частности президент заявил, что необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 15:50
Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию
 
ОбразованиеОбразование - ОбществоРоссияПолитикаВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала