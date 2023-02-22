https://ria.ru/20230222/obrazovanie-1853848428.html
Мишустин поручил Чернышенко курировать поручения Путина об образовании
Мишустин поручил Чернышенко курировать поручения Путина об образовании - РИА Новости, 22.02.2023
Мишустин поручил Чернышенко курировать поручения Путина об образовании
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко курировать исполнение поручений по итогам послания президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:13
2023-02-22T18:13
2023-02-22T18:13
образование
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михаил мишустин
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко курировать исполнение поручений по итогам послания президента РФ Владимира Путина, касающихся высшего образования, сообщили в пресс-службе кабмина. Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. К этому же сроку должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий по реализации предложений, перечисленных главой государства. "За вице-премьером Дмитрием Чернышенко закреплена задача по кураторству реализации задач, поставленных Президентом в части системы высшего образования", - сообщили в кабмине. Путин во время послания назвал вопрос о высшем образовании очень важным, отметив, что изменения назрели из-за новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех других сферах. В частности президент заявил, что необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет.
https://ria.ru/20230222/obrazovanie-1853766153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование, образование - общество, россия, политика, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий чернышенко
Образование, Образование - Общество, Россия, Политика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко
Мишустин поручил Чернышенко курировать поручения Путина об образовании
Мишустин поручил вице-премьеру Чернышенко курировать поручения Путина о высшем образовании
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко курировать исполнение поручений по итогам послания президента РФ Владимира Путина, касающихся высшего образования, сообщили в пресс-службе кабмина.
Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. К этому же сроку должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий по реализации предложений, перечисленных главой государства.
"За вице-премьером Дмитрием Чернышенко закреплена задача по кураторству реализации задач, поставленных Президентом в части системы высшего образования", - сообщили в кабмине.
Путин во время послания назвал вопрос о высшем образовании очень важным, отметив, что изменения назрели из-за новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех других сферах. В частности президент заявил, что необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет.