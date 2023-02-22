https://ria.ru/20230222/obmen-1853900534.html

Генсек ООН призвал расширять обмены пленными между Россией и Украиной

Генсек ООН призвал расширять обмены пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 22.02.2023

Генсек ООН призвал расширять обмены пленными между Россией и Украиной

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал продолжать и расширять обмены пленными между Россией и Украиной. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T23:29

2023-02-22T23:29

2023-02-22T23:29

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антониу гутерреш

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ООН, 22 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал продолжать и расширять обмены пленными между Россией и Украиной. "Стороны конфликта отработали регулярные обмены военнопленными при содействии региональных игроков. Эти усилия могут и должны продолжаться и максимально расширяться", - сказал Гутерреш в ходе чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи.

https://ria.ru/20230204/plennye-1849710755.html

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