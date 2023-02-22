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Генсек ООН призвал расширять обмены пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 22.02.2023
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Генсек ООН призвал расширять обмены пленными между Россией и Украиной
Генсек ООН призвал расширять обмены пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 22.02.2023
Генсек ООН призвал расширять обмены пленными между Россией и Украиной
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал продолжать и расширять обмены пленными между Россией и Украиной. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:29
2023-02-22T23:29
в мире
россия
украина
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 22 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал продолжать и расширять обмены пленными между Россией и Украиной. "Стороны конфликта отработали регулярные обмены военнопленными при содействии региональных игроков. Эти усилия могут и должны продолжаться и максимально расширяться", - сказал Гутерреш в ходе чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи.
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в мире, россия, украина, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Украина, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
23:29 22.02.2023
 
Генсек ООН призвал расширять обмены пленными между Россией и Украиной

Генсек ООН Гутерреш призвал расширять обмены пленными между Россией и Украиной

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 22 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал продолжать и расширять обмены пленными между Россией и Украиной.
"Стороны конфликта отработали регулярные обмены военнопленными при содействии региональных игроков. Эти усилия могут и должны продолжаться и максимально расширяться", - сказал Гутерреш в ходе чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи.
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 10:53
Обмен российских пленных стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ
 
В миреРоссияУкраинаАнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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