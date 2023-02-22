https://ria.ru/20230222/obmen-1853893679.html

Часть украинских солдат в ЛНР отказалась от включения в список на обмен

Часть украинских солдат в ЛНР отказалась от включения в список на обмен - РИА Новости, 23.02.2023

Часть украинских солдат в ЛНР отказалась от включения в список на обмен

Часть украинских военнопленных, находящихся в плену на территории Луганской Народной Республики, отказались от включения в список на обмен, сообщила РИА Новости РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-22T22:23

2023-02-22T22:23

2023-02-23T00:05

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

виктория сердюкова

в мире

россия

украина

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ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Часть украинских военнопленных, находящихся в плену на территории Луганской Народной Республики, отказались от включения в список на обмен, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в Telegram-канале."Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина", — заявила она.По словам омбудсмена, эти военные попросили разрешить им остаться в ЛНР.По оценкам Сердюковой, сейчас в плену на территории республики находятся около 1,4 тысячи украинских солдат.Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 16 февраля. Министерство обороны сообщило об освобождении 101 российского военнослужащего, 44 из них — уроженцы ЛНР, всем им грозила смертельная опасность. Сейчас всем военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

https://ria.ru/20230214/plennye-1851884615.html

https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852564722.html

луганская народная республика

россия

украина

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луганская народная республика, виктория сердюкова, в мире, россия, украина