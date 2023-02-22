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Часть украинских солдат в ЛНР отказалась от включения в список на обмен - РИА Новости, 23.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/obmen-1853893679.html
Часть украинских солдат в ЛНР отказалась от включения в список на обмен
Часть украинских солдат в ЛНР отказалась от включения в список на обмен - РИА Новости, 23.02.2023
Часть украинских солдат в ЛНР отказалась от включения в список на обмен
Часть украинских военнопленных, находящихся в плену на территории Луганской Народной Республики, отказались от включения в список на обмен, сообщила РИА Новости РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-22T22:23
2023-02-23T00:05
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
виктория сердюкова
в мире
россия
украина
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ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Часть украинских военнопленных, находящихся в плену на территории Луганской Народной Республики, отказались от включения в список на обмен, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в Telegram-канале."Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина", — заявила она.По словам омбудсмена, эти военные попросили разрешить им остаться в ЛНР.По оценкам Сердюковой, сейчас в плену на территории республики находятся около 1,4 тысячи украинских солдат.Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 16 февраля. Министерство обороны сообщило об освобождении 101 российского военнослужащего, 44 из них — уроженцы ЛНР, всем им грозила смертельная опасность. Сейчас всем военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
https://ria.ru/20230214/plennye-1851884615.html
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луганская народная республика
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луганская народная республика, виктория сердюкова, в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова, В мире, Россия, Украина
22:23 22.02.2023 (обновлено: 00:05 23.02.2023)
 
Часть украинских солдат в ЛНР отказалась от включения в список на обмен

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: часть украинских солдат отказалась от включения в список на обмен

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Украинские военнопленные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Часть украинских военнопленных, находящихся в плену на территории Луганской Народной Республики, отказались от включения в список на обмен, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в Telegram-канале.
"Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина", — заявила она.
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По словам омбудсмена, эти военные попросили разрешить им остаться в ЛНР.
По оценкам Сердюковой, сейчас в плену на территории республики находятся около 1,4 тысячи украинских солдат.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 16 февраля. Министерство обороны сообщило об освобождении 101 российского военнослужащего, 44 из них — уроженцы ЛНР, всем им грозила смертельная опасность. Сейчас всем военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
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