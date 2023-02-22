https://ria.ru/20230222/obmen-1853618962.html
Рябков заявил о приостановлении информационного обмена с США в рамках ДСНВ
Рябков заявил о приостановлении информационного обмена с США в рамках ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Рябков заявил о приостановлении информационного обмена с США в рамках ДСНВ
Информационные обмены с США в рамках ДСНВ приостановлены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:54
2023-02-22T09:54
2023-02-22T10:00
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
владимир путин
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Информационные обмены с США в рамках ДСНВ приостановлены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это все приостановлено. Все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификационной деятельности, не будут действовать для нас с учетом объявления о приостановке и ожидаемого законодательного оформления", - сказал Рябков журналистам.Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию накануне, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.
https://ria.ru/20230216/oruzhie-1852552836.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, владимир путин, нато, в мире
США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Владимир Путин, НАТО, В мире
09:54 22.02.2023 (обновлено: 10:00 22.02.2023)
Рябков заявил о приостановлении информационного обмена с США в рамках ДСНВ
Рябков заявил, что информационный обмен с США в рамках ДСНВ приостановлен