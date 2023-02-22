https://ria.ru/20230222/obmen-1853618962.html

Рябков заявил о приостановлении информационного обмена с США в рамках ДСНВ

Рябков заявил о приостановлении информационного обмена с США в рамках ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

Рябков заявил о приостановлении информационного обмена с США в рамках ДСНВ

Информационные обмены с США в рамках ДСНВ приостановлены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:54

2023-02-22T09:54

2023-02-22T10:00

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

владимир путин

нато

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Информационные обмены с США в рамках ДСНВ приостановлены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это все приостановлено. Все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификационной деятельности, не будут действовать для нас с учетом объявления о приостановке и ожидаемого законодательного оформления", - сказал Рябков журналистам.Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию накануне, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.

https://ria.ru/20230216/oruzhie-1852552836.html

сша

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, владимир путин, нато, в мире