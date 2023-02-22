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Рябков заявил о приостановлении информационного обмена с США в рамках ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
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Рябков заявил о приостановлении информационного обмена с США в рамках ДСНВ
Рябков заявил о приостановлении информационного обмена с США в рамках ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Рябков заявил о приостановлении информационного обмена с США в рамках ДСНВ
Информационные обмены с США в рамках ДСНВ приостановлены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:54
2023-02-22T10:00
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
владимир путин
нато
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Информационные обмены с США в рамках ДСНВ приостановлены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это все приостановлено. Все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификационной деятельности, не будут действовать для нас с учетом объявления о приостановке и ожидаемого законодательного оформления", - сказал Рябков журналистам.Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию накануне, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.
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сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, владимир путин, нато, в мире
США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Владимир Путин, НАТО, В мире
09:54 22.02.2023 (обновлено: 10:00 22.02.2023)
 
Рябков заявил о приостановлении информационного обмена с США в рамках ДСНВ

Рябков заявил, что информационный обмен с США в рамках ДСНВ приостановлен

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Информационные обмены с США в рамках ДСНВ приостановлены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это все приостановлено. Все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификационной деятельности, не будут действовать для нас с учетом объявления о приостановке и ожидаемого законодательного оформления", - сказал Рябков журналистам.
Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию накануне, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 23:47
Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия
 
СШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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