https://ria.ru/20230222/neft-1853902782.html
КТК возобновил перевалку нефти на терминале в Черном море
КТК возобновил перевалку нефти на терминале в Черном море - РИА Новости, 22.02.2023
КТК возобновил перевалку нефти на терминале в Черном море
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 22 февраля возобновил перевалку нефти на своем терминале в Чёрном море благодаря нормализации погоды, сообщили... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:49
2023-02-22T23:49
2023-02-22T23:49
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 22 февраля возобновил перевалку нефти на своем терминале в Чёрном море благодаря нормализации погоды, сообщили журналистам в компании. КТК остановил отгрузку нефти с терминала в Черном море в связи с неблагоприятной погодой в воскресенье, 19 февраля, при этом резервуарный парк КТК был практически заполнен. После этого 22 февраля КТК остановил прием нефти в свою трубопроводную систему с казахстанского месторождения Тенгиз и прокачку нефти в свой резервуарный парк терминала в Черном море в связи с его затовареннностью. "Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить перевалку нефти на Морском терминале компании. Произведена швартовка танкера PACIFIC DIAMOND на ВПУ-3", - говорится в сообщении компании.
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экономика, черное море, россия
Экономика, Черное море, Россия
КТК возобновил перевалку нефти на терминале в Черном море
Каспийский трубопроводный консорциум 22 февраля возобновил перевалку нефти в Черном море
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 22 февраля возобновил перевалку нефти на своем терминале в Чёрном море благодаря нормализации погоды, сообщили журналистам в компании.
КТК остановил отгрузку нефти с терминала в Черном море в связи с неблагоприятной погодой в воскресенье, 19 февраля, при этом резервуарный парк КТК был практически заполнен. После этого 22 февраля КТК остановил прием нефти в свою трубопроводную систему с казахстанского месторождения Тенгиз и прокачку нефти в свой резервуарный парк терминала в Черном море в связи с его затовареннностью.
"Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить перевалку нефти на Морском терминале компании. Произведена швартовка танкера PACIFIC DIAMOND на ВПУ-3", - говорится в сообщении компании.