https://ria.ru/20230222/nauseda-1853846485.html

Захарова прокомментировала слова президента Литвы о "красных линиях"

Захарова прокомментировала слова президента Литвы о "красных линиях" - РИА Новости, 22.02.2023

Захарова прокомментировала слова президента Литвы о "красных линиях"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Литвы Гитанаса Науседы о "красных линиях": если в мозгах "красные линии",... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:09

2023-02-22T18:09

2023-02-22T18:17

специальная военная операция на украине

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гитанас науседа

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нато

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Литвы Гитанаса Науседы о "красных линиях": если в мозгах "красные линии", значит, там нет мозгов. Ранее Науседа заявил, что при военных поставках на Украину Западу надо решиться нарушить "красные линии", так как по его мнению, эти линии находятся в головах, а на самом деле их не существует. "На мой взгляд, в головах должны быть мозги, а не "красные линии". Если в мозгах "красные линии", значит, там нет мозгов, что печально. Судя по заявлениям литовского президента и многих других представителей литовского и не только режимов в странах НАТО, у них действительно в головах какие-то "красные линии", возможно, еще "черные квадраты"", - сказала она на брифинге в среду. Это уже не первый призыв Науседы к западным странам "переступить красную линию". В конце января он обращался с таким же предложением и говорил о необходимости отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845460364.html

https://ria.ru/20221122/litva-1833511188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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