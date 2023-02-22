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Захарова прокомментировала слова президента Литвы о "красных линиях" - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/nauseda-1853846485.html
Захарова прокомментировала слова президента Литвы о "красных линиях"
Захарова прокомментировала слова президента Литвы о "красных линиях" - РИА Новости, 22.02.2023
Захарова прокомментировала слова президента Литвы о "красных линиях"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Литвы Гитанаса Науседы о "красных линиях": если в мозгах "красные линии",... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:09
2023-02-22T18:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
литва
гитанас науседа
мария захарова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Литвы Гитанаса Науседы о "красных линиях": если в мозгах "красные линии", значит, там нет мозгов. Ранее Науседа заявил, что при военных поставках на Украину Западу надо решиться нарушить "красные линии", так как по его мнению, эти линии находятся в головах, а на самом деле их не существует. "На мой взгляд, в головах должны быть мозги, а не "красные линии". Если в мозгах "красные линии", значит, там нет мозгов, что печально. Судя по заявлениям литовского президента и многих других представителей литовского и не только режимов в странах НАТО, у них действительно в головах какие-то "красные линии", возможно, еще "черные квадраты"", - сказала она на брифинге в среду. Это уже не первый призыв Науседы к западным странам "переступить красную линию". В конце января он обращался с таким же предложением и говорил о необходимости отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845460364.html
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в мире, россия, украина, литва, гитанас науседа, мария захарова, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Литва, Гитанас Науседа, Мария Захарова, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
18:09 22.02.2023 (обновлено: 18:17 22.02.2023)
 
Захарова прокомментировала слова президента Литвы о "красных линиях"

Захарова: если в голове у Науседы красные линии, значит, там нет мозгов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Литвы Гитанаса Науседы о "красных линиях": если в мозгах "красные линии", значит, там нет мозгов.
Ранее Науседа заявил, что при военных поставках на Украину Западу надо решиться нарушить "красные линии", так как по его мнению, эти линии находятся в головах, а на самом деле их не существует.
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"На мой взгляд, в головах должны быть мозги, а не "красные линии". Если в мозгах "красные линии", значит, там нет мозгов, что печально. Судя по заявлениям литовского президента и многих других представителей литовского и не только режимов в странах НАТО, у них действительно в головах какие-то "красные линии", возможно, еще "черные квадраты"", - сказала она на брифинге в среду.
Это уже не первый призыв Науседы к западным странам "переступить красную линию". В конце января он обращался с таким же предложением и говорил о необходимости отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛитваГитанас НауседаМария ЗахароваНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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