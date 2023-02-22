https://ria.ru/20230222/nato-1853835112.html
Ниинисте подтвердил желание Финляндии вступить в НАТО вместе со Швецией
Ниинисте подтвердил желание Финляндии вступить в НАТО вместе со Швецией - РИА Новости, 22.02.2023
Ниинисте подтвердил желание Финляндии вступить в НАТО вместе со Швецией
Финляндия намерена вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией, заявил в среду на пресс-брифинге президент Финляндии Саули Ниинистё. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:43
2023-02-22T17:43
2023-02-22T17:43
в мире
нато
саули ниинисте
финляндия
швеция
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/39/1552523904_0:88:2238:1346_1920x0_80_0_0_5d2614a8b6bad5f489088ae1e0eb0390.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев — РИА Новости. Финляндия намерена вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией, заявил в среду на пресс-брифинге президент Финляндии Саули Ниинистё. Президент Финляндии находится в шведском Харпсунде, где прошла встреча с премьер-министрами Швеции и Норвегии Ульфом Кристерссоном и Йонасом Гар Стёре. Слова финского президента подтвердил и премьер-министр Кристерссон, заявив, что страны желают вступить в НАТО одновременно. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели.
https://ria.ru/20230221/nato-1853491293.html
финляндия
швеция
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/39/1552523904_0:0:2238:1679_1920x0_80_0_0_3bcdab52d3e0010cf5ba26981f54009b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, саули ниинисте, финляндия, швеция, турция
В мире, НАТО, Саули Ниинисте, Финляндия, Швеция, Турция
Ниинисте подтвердил желание Финляндии вступить в НАТО вместе со Швецией
Президент Ниинисте: Финляндия идет в НАТО рука об руку со Швецией
ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев — РИА Новости. Финляндия намерена вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией, заявил в среду на пресс-брифинге президент Финляндии Саули Ниинистё.
Президент Финляндии находится в шведском Харпсунде, где прошла встреча с премьер-министрами Швеции и Норвегии Ульфом Кристерссоном и Йонасом Гар Стёре.
"Финляндия хочет вступить в НАТО рука об руку со Швецией", - сказал Ниинистё. Трансляцию брифинга вели финские СМИ.
Слова финского президента подтвердил и премьер-министр Кристерссон, заявив, что страны желают вступить в НАТО одновременно.
На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели.