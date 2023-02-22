https://ria.ru/20230222/nato-1853835112.html

Ниинисте подтвердил желание Финляндии вступить в НАТО вместе со Швецией

Ниинисте подтвердил желание Финляндии вступить в НАТО вместе со Швецией - РИА Новости, 22.02.2023

Ниинисте подтвердил желание Финляндии вступить в НАТО вместе со Швецией

Финляндия намерена вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией, заявил в среду на пресс-брифинге президент Финляндии Саули Ниинистё. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:43

2023-02-22T17:43

2023-02-22T17:43

в мире

нато

саули ниинисте

финляндия

швеция

турция

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев — РИА Новости. Финляндия намерена вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией, заявил в среду на пресс-брифинге президент Финляндии Саули Ниинистё. Президент Финляндии находится в шведском Харпсунде, где прошла встреча с премьер-министрами Швеции и Норвегии Ульфом Кристерссоном и Йонасом Гар Стёре. Слова финского президента подтвердил и премьер-министр Кристерссон, заявив, что страны желают вступить в НАТО одновременно. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели.

https://ria.ru/20230221/nato-1853491293.html

финляндия

швеция

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Ольга Фомченкова

в мире, нато, саули ниинисте, финляндия, швеция, турция