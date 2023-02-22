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Ниинисте подтвердил желание Финляндии вступить в НАТО вместе со Швецией - РИА Новости, 22.02.2023
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Ниинисте подтвердил желание Финляндии вступить в НАТО вместе со Швецией
Ниинисте подтвердил желание Финляндии вступить в НАТО вместе со Швецией - РИА Новости, 22.02.2023
Ниинисте подтвердил желание Финляндии вступить в НАТО вместе со Швецией
Финляндия намерена вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией, заявил в среду на пресс-брифинге президент Финляндии Саули Ниинистё. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:43
2023-02-22T17:43
в мире
нато
саули ниинисте
финляндия
швеция
турция
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев — РИА Новости. Финляндия намерена вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией, заявил в среду на пресс-брифинге президент Финляндии Саули Ниинистё. Президент Финляндии находится в шведском Харпсунде, где прошла встреча с премьер-министрами Швеции и Норвегии Ульфом Кристерссоном и Йонасом Гар Стёре. Слова финского президента подтвердил и премьер-министр Кристерссон, заявив, что страны желают вступить в НАТО одновременно. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели.
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в мире, нато, саули ниинисте, финляндия, швеция, турция
В мире, НАТО, Саули Ниинисте, Финляндия, Швеция, Турция
17:43 22.02.2023
 
Ниинисте подтвердил желание Финляндии вступить в НАТО вместе со Швецией

Президент Ниинисте: Финляндия идет в НАТО рука об руку со Швецией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев — РИА Новости. Финляндия намерена вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией, заявил в среду на пресс-брифинге президент Финляндии Саули Ниинистё.
Президент Финляндии находится в шведском Харпсунде, где прошла встреча с премьер-министрами Швеции и Норвегии Ульфом Кристерссоном и Йонасом Гар Стёре.
"Финляндия хочет вступить в НАТО рука об руку со Швецией", - сказал Ниинистё. Трансляцию брифинга вели финские СМИ.
Слова финского президента подтвердил и премьер-министр Кристерссон, заявив, что страны желают вступить в НАТО одновременно.
На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели.
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21 февраля, 16:38
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В миреНАТОСаули НиинистеФинляндияШвецияТурция
 
 
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