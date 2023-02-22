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В России проиндексируют МРОТ дополнительно на десять процентов
В России проиндексируют МРОТ дополнительно на десять процентов - РИА Новости, 22.02.2023
В России проиндексируют МРОТ дополнительно на десять процентов
Поручение президента России Владимира Путина по обеспечению реального роста зарплат будет выполнено, МРОТ проиндексируют дополнительно на 10 процентов, заявил... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:56
2023-02-22T15:56
2023-02-22T16:13
общество
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Поручение президента России Владимира Путина по обеспечению реального роста зарплат будет выполнено, МРОТ проиндексируют дополнительно на 10 процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин пояснил, что в целом на 18,5% будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда и составит 19 242 рубля.Ранее Путин заявил, что власти России будут и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции, так, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению предлагается провести еще одно - на 10%, до 19,2 тысячи рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, правительство рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
15:56 22.02.2023 (обновлено: 16:13 22.02.2023)
В России проиндексируют МРОТ дополнительно на десять процентов
Мишустин: по поручению Путина МРОТ проиндексируют дополнительно на десять процентов
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Поручение президента России Владимира Путина по обеспечению реального роста зарплат будет выполнено, МРОТ проиндексируют дополнительно на 10 процентов, заявил
премьер-министр Михаил Мишустин.
"Стабилизировалась ситуация на рынке труда, безработица снизилась. И, чтобы обеспечить заметный рост реальной зарплаты в стране, по поручению президента будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда в добавок уже к запланированному с 1 января 2024 года еще на 10%", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Мишустин пояснил, что в целом на 18,5% будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда и составит 19 242 рубля.
Ранее Путин заявил, что власти России будут и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции, так, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению предлагается провести еще одно - на 10%, до 19,2 тысячи рублей.