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В России проиндексируют МРОТ дополнительно на десять процентов

В России проиндексируют МРОТ дополнительно на десять процентов - РИА Новости, 22.02.2023

В России проиндексируют МРОТ дополнительно на десять процентов

Поручение президента России Владимира Путина по обеспечению реального роста зарплат будет выполнено, МРОТ проиндексируют дополнительно на 10 процентов, заявил... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:56

2023-02-22T15:56

2023-02-22T16:13

общество

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Поручение президента России Владимира Путина по обеспечению реального роста зарплат будет выполнено, МРОТ проиндексируют дополнительно на 10 процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин пояснил, что в целом на 18,5% будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда и составит 19 242 рубля.Ранее Путин заявил, что власти России будут и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции, так, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению предлагается провести еще одно - на 10%, до 19,2 тысячи рублей.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, правительство рф