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Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы - РИА Новости, 22.02.2023
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Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы
Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы - РИА Новости, 22.02.2023
Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы
Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в ДТП по пути к месту пожара, который... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T01:17
2023-02-22T01:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в ДТП по пути к месту пожара, который произошел в здании, где расположен отель "МКМ", сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что они госпитализированы, а виновник аварии и другие участники движения не пострадали. Пожар в здании, где расположена гостиница "МКМ", произошел вечером во вторник. По последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей. Пожар потушен. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Москва, Происшествия
01:17 22.02.2023
 
Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы

Врио начальника столичного МЧС Ткаченко попал в ДТП по пути на пожар в центре Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в ДТП по пути к месту пожара, который произошел в здании, где расположен отель "МКМ", сообщили в пресс-службе ведомства.
"При следовании на пожар по адресу Международная, 15 в результате ДТП пострадал временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по городу Москва Юрий Ткаченко и его водитель", - рассказали в главке.
В ведомстве добавили, что они госпитализированы, а виновник аварии и другие участники движения не пострадали.
Пожар в здании, где расположена гостиница "МКМ", произошел вечером во вторник. По последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей. Пожар потушен. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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