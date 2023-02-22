https://ria.ru/20230222/moskva-1853581978.html

Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы

Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы - РИА Новости, 22.02.2023

Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы

Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в ДТП по пути к месту пожара, который... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T01:17

2023-02-22T01:17

2023-02-22T01:17

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в ДТП по пути к месту пожара, который произошел в здании, где расположен отель "МКМ", сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что они госпитализированы, а виновник аварии и другие участники движения не пострадали. Пожар в здании, где расположена гостиница "МКМ", произошел вечером во вторник. По последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей. Пожар потушен. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230219/baykal-1852935594.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, происшествия