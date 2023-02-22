https://ria.ru/20230222/moskva-1853581978.html
Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы
Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы - РИА Новости, 22.02.2023
Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы
Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в ДТП по пути к месту пожара, который... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T01:17
2023-02-22T01:17
2023-02-22T01:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668109_0:0:3386:1905_1920x0_80_0_0_2de552bda6285e485462864ae95ba77a.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в ДТП по пути к месту пожара, который произошел в здании, где расположен отель "МКМ", сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что они госпитализированы, а виновник аварии и другие участники движения не пострадали. Пожар в здании, где расположена гостиница "МКМ", произошел вечером во вторник. По последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей. Пожар потушен. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20230219/baykal-1852935594.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668109_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_5ec1e317666888a1e6943bfd3d6bb146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Москва, Происшествия
Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар в центре столицы
Врио начальника столичного МЧС Ткаченко попал в ДТП по пути на пожар в центре Москвы
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в ДТП по пути к месту пожара, который произошел в здании, где расположен отель "МКМ", сообщили в пресс-службе ведомства.
"При следовании на пожар по адресу Международная, 15 в результате ДТП пострадал временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по городу Москва Юрий Ткаченко и его водитель", - рассказали в главке.
В ведомстве добавили, что они госпитализированы, а виновник аварии и другие участники движения не пострадали.
Пожар в здании, где расположена гостиница "МКМ", произошел вечером во вторник. По последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей. Пожар потушен. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.