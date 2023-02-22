https://ria.ru/20230222/mkkk-1853592469.html

Глава МККК заявил, что хотел бы нарастить гумоперации в Донбассе

Глава МККК заявил, что хотел бы нарастить гумоперации в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2023

Глава МККК заявил, что хотел бы нарастить гумоперации в Донбассе

Международный комитет Красного Креста считает важным наращивание гуманитарных операций в Донецке и Луганске, а также получение его сотрудниками доступа к... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T06:09

2023-02-22T06:09

2023-02-22T06:09

херсон

донецк

роберт мардини

международный комитет красного креста (мккк)

запорожье

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ЭР-РИЯД, 22 фев - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста считает важным наращивание гуманитарных операций в Донецке и Луганске, а также получение его сотрудниками доступа к Херсону и Запорожью, заявил РИА Новости генеральный директор организации Роберт Мардини. В этой связи, добавил гендиректор МККК, организация считает необходимым активизировать работу в этих городах, но также усматривает важность в получении доступа к таким локациям, как Херсон и Запорожье. "В Донецке и Луганске нам нужно расширить масштабы операций, а что касается Херсона и Запорожья, то гуманитарные потребности там чрезвычайно высоки. Мы можем сыграть свою роль, чтобы помочь людям, пострадавшим от конфликта", - подчеркнул собеседник агентства. По мнению Мардини, масштабы гуманитарных нужд вошедших в состав России регионов сегодня таковы, что работы на данном направлении хватит для многих гуманитарных организаций. "На сегодняшний день проблема состоит в нехватке гуманитарной помощи, которая отвечала бы потребностям людей. На мой взгляд, необходимо предпринять усилия для наращивания гуманитарного присутствия - чтобы люди смогли получить поддержку, сообщества - гумпомощь, а больницы - гумпомощь и средства к существованию в эту особенно суровую зиму", - резюмировал гендиректор МККК. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. При этом города Херсон и Запорожье находятся под контролем Киева.

https://ria.ru/20230201/bolnitsa-1848949114.html

херсон

донецк

запорожье

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херсон, донецк, роберт мардини, международный комитет красного креста (мккк), запорожье