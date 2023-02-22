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Глава МККК заявил, что хотел бы нарастить гумоперации в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2023
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Глава МККК заявил, что хотел бы нарастить гумоперации в Донбассе
Глава МККК заявил, что хотел бы нарастить гумоперации в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2023
Глава МККК заявил, что хотел бы нарастить гумоперации в Донбассе
Международный комитет Красного Креста считает важным наращивание гуманитарных операций в Донецке и Луганске, а также получение его сотрудниками доступа к... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T06:09
2023-02-22T06:09
херсон
донецк
роберт мардини
международный комитет красного креста (мккк)
запорожье
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ЭР-РИЯД, 22 фев - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста считает важным наращивание гуманитарных операций в Донецке и Луганске, а также получение его сотрудниками доступа к Херсону и Запорожью, заявил РИА Новости генеральный директор организации Роберт Мардини. В этой связи, добавил гендиректор МККК, организация считает необходимым активизировать работу в этих городах, но также усматривает важность в получении доступа к таким локациям, как Херсон и Запорожье. "В Донецке и Луганске нам нужно расширить масштабы операций, а что касается Херсона и Запорожья, то гуманитарные потребности там чрезвычайно высоки. Мы можем сыграть свою роль, чтобы помочь людям, пострадавшим от конфликта", - подчеркнул собеседник агентства. По мнению Мардини, масштабы гуманитарных нужд вошедших в состав России регионов сегодня таковы, что работы на данном направлении хватит для многих гуманитарных организаций. "На сегодняшний день проблема состоит в нехватке гуманитарной помощи, которая отвечала бы потребностям людей. На мой взгляд, необходимо предпринять усилия для наращивания гуманитарного присутствия - чтобы люди смогли получить поддержку, сообщества - гумпомощь, а больницы - гумпомощь и средства к существованию в эту особенно суровую зиму", - резюмировал гендиректор МККК. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. При этом города Херсон и Запорожье находятся под контролем Киева.
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херсон, донецк, роберт мардини, международный комитет красного креста (мккк), запорожье
Херсон, Донецк, Роберт Мардини, Международный комитет Красного Креста (МККК), Запорожье
06:09 22.02.2023
 
Глава МККК заявил, что хотел бы нарастить гумоперации в Донбассе

Глава МККК высказал желание нарастить гумоперации в Донбассе и расширить географию работы

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкМашина Международного Комитета Красного Креста
Машина Международного Комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Машина Международного Комитета Красного Креста. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 22 фев - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста считает важным наращивание гуманитарных операций в Донецке и Луганске, а также получение его сотрудниками доступа к Херсону и Запорожью, заявил РИА Новости генеральный директор организации Роберт Мардини.
"Красный Крест имеет присутствие в Луганске и Донецке с 2014 года. У нас в этих городах есть офисы, там же работают порядка 200 наших коллег. Мне кажется, мы - единственная международная организация, имеющая там международный персонал. Конечно, нам необходимо активизировать нашу гуманитарную работу, поскольку, как вы правильно сказали, гуманитарные потребности, особенно в Донецке, чрезвычайно высоки", - сказал Мардини на полях проходящего в саудовской столице 3-го Риядского международного гуманитарного форума.
В этой связи, добавил гендиректор МККК, организация считает необходимым активизировать работу в этих городах, но также усматривает важность в получении доступа к таким локациям, как Херсон и Запорожье. "В Донецке и Луганске нам нужно расширить масштабы операций, а что касается Херсона и Запорожья, то гуманитарные потребности там чрезвычайно высоки. Мы можем сыграть свою роль, чтобы помочь людям, пострадавшим от конфликта", - подчеркнул собеседник агентства.
По мнению Мардини, масштабы гуманитарных нужд вошедших в состав России регионов сегодня таковы, что работы на данном направлении хватит для многих гуманитарных организаций.
"На сегодняшний день проблема состоит в нехватке гуманитарной помощи, которая отвечала бы потребностям людей. На мой взгляд, необходимо предпринять усилия для наращивания гуманитарного присутствия - чтобы люди смогли получить поддержку, сообщества - гумпомощь, а больницы - гумпомощь и средства к существованию в эту особенно суровую зиму", - резюмировал гендиректор МККК.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
При этом города Херсон и Запорожье находятся под контролем Киева.
Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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ХерсонДонецкРоберт МардиниМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Запорожье
 
 
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