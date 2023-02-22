Глава МККК заявил, что доноры поддерживают Украину активнее других стран
Глава МККК Мардини: доноры охотно финансируют гумпомощь Украине, в отличие от прочих стран
© Фото : International Committee of the Red Cross (ICRC)Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини
© Фото : International Committee of the Red Cross (ICRC)
Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 22 фев - РИА Новости. Поддержка Украины со стороны различных гуманитарных доноров находится на высоком уровне, в то время как другие регионы, включая Африку, испытывают проблему недофинансирования, рассказал РИА Новости генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини.
"Думаю, я бы подчеркнул, что сегодня не хватает финансирования для подавляющего большинства гуманитарных структур, начиная с работающих в Африке. Я считаю, что такие страны, как Афганистан и Мьянма, сегодня относятся к тем, в отношении которых у МККК недостаточно финансирования. Латинская Америка также относится к числу таких регионов", - сказал Мардини на полях проходящего в саудовской столице 3-го Риядского международного гуманитарного форума.
По словам собеседника агентства, "иронично, что гуманитарная деятельность на Украине очень хорошо поддерживается донорами, однако недостатком является то, что весь остальной мир сталкивается с недофинансированием".
"Такова реальность для МККК", - констатировал Мардини. Впоследствии он добавил: "Это также является реальностью для подавляющего большинства гуманитарных организаций, будь то агентства ООН и международные НПО, не говоря уже о местных неправительственных организациях, которые изо всех сил пытаются оказать существенную гуманитарную помощь".
Гендиректор Красного Креста выразил надежду, что подобную тенденцию удастся переломить, поскольку организация путем гуманитарной дипломатии пытается привлечь внимание к человеческим трагедиям, которые сошли с мировой повестки дня. "Знаете, большинство доноров гуманитарных организаций также испытывают давление внутри своих государств, и из-за состояния экономики в большинстве случаев финансирование сокращается. Они также находятся под давлением из-за необходимости оказывать поддержку свои согражданам. Поэтому ситуация сложна", - резюмировал гендиректор гуманитарной организации.