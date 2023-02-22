https://ria.ru/20230222/mkkk-1853587036.html

Глава МККК заявил, что доноры поддерживают Украину активнее других стран

Глава МККК заявил, что доноры поддерживают Украину активнее других стран - РИА Новости, 22.02.2023

Глава МККК заявил, что доноры поддерживают Украину активнее других стран

Поддержка Украины со стороны различных гуманитарных доноров находится на высоком уровне, в то время как другие регионы, включая Африку, испытывают проблему... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T03:06

2023-02-22T03:06

2023-02-22T03:06

украина

африка

афганистан

роберт мардини

международный комитет красного креста (мккк)

оон

красный крест

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ЭР-РИЯД, 22 фев - РИА Новости. Поддержка Украины со стороны различных гуманитарных доноров находится на высоком уровне, в то время как другие регионы, включая Африку, испытывают проблему недофинансирования, рассказал РИА Новости генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини. По словам собеседника агентства, "иронично, что гуманитарная деятельность на Украине очень хорошо поддерживается донорами, однако недостатком является то, что весь остальной мир сталкивается с недофинансированием". "Такова реальность для МККК", - констатировал Мардини. Впоследствии он добавил: "Это также является реальностью для подавляющего большинства гуманитарных организаций, будь то агентства ООН и международные НПО, не говоря уже о местных неправительственных организациях, которые изо всех сил пытаются оказать существенную гуманитарную помощь". Гендиректор Красного Креста выразил надежду, что подобную тенденцию удастся переломить, поскольку организация путем гуманитарной дипломатии пытается привлечь внимание к человеческим трагедиям, которые сошли с мировой повестки дня. "Знаете, большинство доноров гуманитарных организаций также испытывают давление внутри своих государств, и из-за состояния экономики в большинстве случаев финансирование сокращается. Они также находятся под давлением из-за необходимости оказывать поддержку свои согражданам. Поэтому ситуация сложна", - резюмировал гендиректор гуманитарной организации.

https://ria.ru/20230213/mkkk-1851685898.html

украина

африка

афганистан

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украина, африка, афганистан, роберт мардини, международный комитет красного креста (мккк), оон, красный крест