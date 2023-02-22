https://ria.ru/20230222/miting-1853694271.html

Станцию метро "Спортивная" в Москве оцепили перед митинг-концертом

Станцию метро "Спортивная" в Москве оцепили перед митинг-концертом - РИА Новости, 22.02.2023

Станцию метро "Спортивная" в Москве оцепили перед митинг-концертом

Станция метро Спортивная в Москве оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, внутри станции и на улице большое количество людей за 2,5 часа до... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:04

2023-02-22T13:04

2023-02-22T14:18

москва

безопасность

московский метрополитен

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Станция метро Спортивная в Москве оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, внутри станции и на улице большое количество людей за 2,5 часа до митинг-концерта в Лужниках, передает корреспондент РИА Новости. Внутри станции метро посреди зала также установлено оцепление из полицейских, регулировщики перенаправляют людей по разным выходам. Сама станция работает только на выход. Вместе с этим на улице также установлено оцепление вдоль прохода на стадион "Лужники", в том числе присутствует конная полиция. На территорию самого стадиона запрещено проносить напитки и еду, на месте работают полевые кухни. Также многолюдно на платформах МЦК "Лужники". Ранее сообщалось, что 22 февраля в Лужниках ожидается митинг-концерт на 200 тысяч человек.

https://ria.ru/20230222/miting-1853685042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, безопасность, московский метрополитен, московское центральное кольцо (мцк)