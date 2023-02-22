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Станцию метро "Спортивная" в Москве оцепили перед митинг-концертом - РИА Новости, 22.02.2023
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Станцию метро "Спортивная" в Москве оцепили перед митинг-концертом
Станцию метро "Спортивная" в Москве оцепили перед митинг-концертом - РИА Новости, 22.02.2023
Станцию метро "Спортивная" в Москве оцепили перед митинг-концертом
Станция метро Спортивная в Москве оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, внутри станции и на улице большое количество людей за 2,5 часа до... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:04
2023-02-22T14:18
москва
безопасность
московский метрополитен
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Станция метро Спортивная в Москве оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, внутри станции и на улице большое количество людей за 2,5 часа до митинг-концерта в Лужниках, передает корреспондент РИА Новости. Внутри станции метро посреди зала также установлено оцепление из полицейских, регулировщики перенаправляют людей по разным выходам. Сама станция работает только на выход. Вместе с этим на улице также установлено оцепление вдоль прохода на стадион "Лужники", в том числе присутствует конная полиция. На территорию самого стадиона запрещено проносить напитки и еду, на месте работают полевые кухни. Также многолюдно на платформах МЦК "Лужники". Ранее сообщалось, что 22 февраля в Лужниках ожидается митинг-концерт на 200 тысяч человек.
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москва, безопасность, московский метрополитен, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Безопасность, Московский метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК)
13:04 22.02.2023 (обновлено: 14:18 22.02.2023)
 
Станцию метро "Спортивная" в Москве оцепили перед митинг-концертом

Станцию метро "Спортивная" в Москве оцепили перед митинг-концертом на стадионе "Лужники"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПоезд на станции метро "Спортивная" в Москве
Поезд на станции метро Спортивная в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Поезд на станции метро "Спортивная" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Станция метро Спортивная в Москве оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, внутри станции и на улице большое количество людей за 2,5 часа до митинг-концерта в Лужниках, передает корреспондент РИА Новости.
Внутри станции метро посреди зала также установлено оцепление из полицейских, регулировщики перенаправляют людей по разным выходам. Сама станция работает только на выход.
Вместе с этим на улице также установлено оцепление вдоль прохода на стадион "Лужники", в том числе присутствует конная полиция. На территорию самого стадиона запрещено проносить напитки и еду, на месте работают полевые кухни. Также многолюдно на платформах МЦК "Лужники".
Ранее сообщалось, что 22 февраля в Лужниках ожидается митинг-концерт на 200 тысяч человек.
Люди с флагами РФ на концерте-митинге в Лужниках - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 12:48
В Кремле пообещали сообщить, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках
 
МоскваБезопасностьМосковский метрополитенМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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