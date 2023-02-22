https://ria.ru/20230222/miting-1853685042.html
В Кремле пообещали сообщить, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках
В Кремле пообещали сообщить, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках - РИА Новости, 22.02.2023
В Кремле пообещали сообщить, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос, посетит ли президент РФ Владимир Путин митинг-концерт в Лужниках. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:48
2023-02-22T12:48
2023-02-22T12:50
владимир путин
дмитрий песков
москва
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос, посетит ли президент РФ Владимир Путин митинг-концерт в Лужниках. Ранее сообщалось, что 22 февраля в Лужниках ожидается митинг-концерт на 200 тысяч человек.
https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, дмитрий песков, москва, общество
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва, Общество
12:48 22.02.2023 (обновлено: 12:50 22.02.2023)
В Кремле пообещали сообщить, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках
Песков оставил без ответа вопрос, посетит ли президент Путин митинг-концерт в Лужниках