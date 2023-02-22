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В Кремле пообещали сообщить, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках - РИА Новости, 22.02.2023
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В Кремле пообещали сообщить, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках
В Кремле пообещали сообщить, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках - РИА Новости, 22.02.2023
В Кремле пообещали сообщить, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос, посетит ли президент РФ Владимир Путин митинг-концерт в Лужниках. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:48
2023-02-22T12:50
владимир путин
дмитрий песков
москва
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос, посетит ли президент РФ Владимир Путин митинг-концерт в Лужниках. Ранее сообщалось, что 22 февраля в Лужниках ожидается митинг-концерт на 200 тысяч человек.
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владимир путин, дмитрий песков, москва, общество
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва, Общество
12:48 22.02.2023 (обновлено: 12:50 22.02.2023)
 
В Кремле пообещали сообщить, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках

Песков оставил без ответа вопрос, посетит ли президент Путин митинг-концерт в Лужниках

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛюди с флагами РФ на концерте-митинге в Лужниках
Люди с флагами РФ на концерте-митинге в Лужниках - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди с флагами РФ на концерте-митинге в Лужниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос, посетит ли президент РФ Владимир Путин митинг-концерт в Лужниках.
"Я пока без ответа оставлю ваш вопрос. Если это произойдет, мы вас проинформируем", - ответил Песков на вопрос журналистов, собирается ли Путин посетить концерт в Лужниках.
Ранее сообщалось, что 22 февраля в Лужниках ожидается митинг-концерт на 200 тысяч человек.
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