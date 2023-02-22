https://ria.ru/20230222/miting-1853685042.html

В Кремле пообещали сообщить, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках

В Кремле пообещали сообщить, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках - РИА Новости, 22.02.2023

В Кремле пообещали сообщить, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос, посетит ли президент РФ Владимир Путин митинг-концерт в Лужниках. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:48

2023-02-22T12:48

2023-02-22T12:50

владимир путин

дмитрий песков

москва

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос, посетит ли президент РФ Владимир Путин митинг-концерт в Лужниках. Ранее сообщалось, что 22 февраля в Лужниках ожидается митинг-концерт на 200 тысяч человек.

https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html

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Ольга Фомченкова

владимир путин, дмитрий песков, москва, общество