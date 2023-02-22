https://ria.ru/20230222/memorial-1853775144.html

В Тамбове заложили мемориал, посвященный подвигу участников СВО

В Тамбове заложили мемориал, посвященный подвигу участников СВО - РИА Новости, 22.02.2023

В Тамбове заложили мемориал, посвященный подвигу участников СВО

В Тамбове появится мемориал, посвященный подвигу участников специальной военной операции. В среду на месте будущего строительства появился закладной камень,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:09

2023-02-22T16:09

2023-02-22T16:09

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

тамбовская областная дума

тамбовский государственный технический университет

тамбов

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В Тамбове появится мемориал, посвященный подвигу участников специальной военной операции. В среду на месте будущего строительства появился закладной камень, сообщает пресс-служба Тамбовской облдумы.В торжественной церемонии приняли участие глава Тамбовской области Максим Егоров, председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, военнослужащие, члены семей погибших участников специальной военной операции, представители волонтерского движения.Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания. Прозвучал троекратный ружейный залп. Торжественным маршем прошли военнослужащие тамбовского гарнизона."Буквально вчера в послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в очередной раз подчеркнул значение специальной военной операции для защиты интересов нашего государства. Память о героях, которые принимают участие в спецоперации и ценой собственной жизни отстаивают суверенитет России, борются с проявлениями нацизма, будет жить в наших сердцах. Для нас они все – Герои и пример для подрастающего поколения", - сказал Матушкин.Место установки будущего мемориала выбрано не случайно. Рядом находится мемориальный комплекс в память о воинах-интернационалистах Тамбовской области, которые не вернулись с Афганской войны. Недалеко расположены Парк Победы и Тамбовский государственный технический университет."Это воплощение идеи преемственности поколений, воспитания молодежи на примерах мужества и отваги защитников Родины. Подвиг победителей в Великой Отечественной войне, подвиг воинов-интернационалистов, подвиг участников специальной военной операции. Они исполняли свой долг в разное время, но всех их объединяет одно – беззаветная любовь к Отчизне", - подчеркнул Матушкин.Также в Тамбове в среду состоится митинг-концерт в преддверии Дня защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции "Слава защитникам Отечества".

https://ria.ru/20230221/zakonodatelstvo-1853526294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, тамбовская областная дума, тамбовский государственный технический университет, тамбов, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года