Рейтинг@Mail.ru
В Тамбове заложили мемориал, посвященный подвигу участников СВО - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20230222/memorial-1853775144.html
В Тамбове заложили мемориал, посвященный подвигу участников СВО
В Тамбове заложили мемориал, посвященный подвигу участников СВО - РИА Новости, 22.02.2023
В Тамбове заложили мемориал, посвященный подвигу участников СВО
В Тамбове появится мемориал, посвященный подвигу участников специальной военной операции. В среду на месте будущего строительства появился закладной камень,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:09
2023-02-22T16:09
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
тамбовская областная дума
тамбовский государственный технический университет
тамбов
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853769794_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_9cd6e8659740206ca27c4770e08683fb.jpg
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В Тамбове появится мемориал, посвященный подвигу участников специальной военной операции. В среду на месте будущего строительства появился закладной камень, сообщает пресс-служба Тамбовской облдумы.В торжественной церемонии приняли участие глава Тамбовской области Максим Егоров, председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, военнослужащие, члены семей погибших участников специальной военной операции, представители волонтерского движения.Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания. Прозвучал троекратный ружейный залп. Торжественным маршем прошли военнослужащие тамбовского гарнизона."Буквально вчера в послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в очередной раз подчеркнул значение специальной военной операции для защиты интересов нашего государства. Память о героях, которые принимают участие в спецоперации и ценой собственной жизни отстаивают суверенитет России, борются с проявлениями нацизма, будет жить в наших сердцах. Для нас они все – Герои и пример для подрастающего поколения", - сказал Матушкин.Место установки будущего мемориала выбрано не случайно. Рядом находится мемориальный комплекс в память о воинах-интернационалистах Тамбовской области, которые не вернулись с Афганской войны. Недалеко расположены Парк Победы и Тамбовский государственный технический университет."Это воплощение идеи преемственности поколений, воспитания молодежи на примерах мужества и отваги защитников Родины. Подвиг победителей в Великой Отечественной войне, подвиг воинов-интернационалистов, подвиг участников специальной военной операции. Они исполняли свой долг в разное время, но всех их объединяет одно – беззаветная любовь к Отчизне", - подчеркнул Матушкин.Также в Тамбове в среду состоится митинг-концерт в преддверии Дня защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции "Слава защитникам Отечества".
https://ria.ru/20230221/zakonodatelstvo-1853526294.html
тамбовская область
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853769794_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_6fbcbac8ede401216ebe7bf3840ec8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, максим егоров, тамбовская областная дума, тамбовский государственный технический университет, тамбов, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Тамбовская область, Тамбовская область, Максим Егоров, Тамбовская областная Дума, Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
16:09 22.02.2023
 

В Тамбове заложили мемориал, посвященный подвигу участников СВО

© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думыВ Тамбове заложили мемориал, посвященный подвигу участников СВО
В Тамбове заложили мемориал, посвященный подвигу участников СВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думы
В Тамбове заложили мемориал, посвященный подвигу участников СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В Тамбове появится мемориал, посвященный подвигу участников специальной военной операции. В среду на месте будущего строительства появился закладной камень, сообщает пресс-служба Тамбовской облдумы.
В торжественной церемонии приняли участие глава Тамбовской области Максим Егоров, председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, военнослужащие, члены семей погибших участников специальной военной операции, представители волонтерского движения.
Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания. Прозвучал троекратный ружейный залп. Торжественным маршем прошли военнослужащие тамбовского гарнизона.
"Буквально вчера в послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в очередной раз подчеркнул значение специальной военной операции для защиты интересов нашего государства. Память о героях, которые принимают участие в спецоперации и ценой собственной жизни отстаивают суверенитет России, борются с проявлениями нацизма, будет жить в наших сердцах. Для нас они все – Герои и пример для подрастающего поколения", - сказал Матушкин.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 18:27Тамбовская область
Матушкин: законодатели подготовят базу для реализации инициатив президента
Место установки будущего мемориала выбрано не случайно. Рядом находится мемориальный комплекс в память о воинах-интернационалистах Тамбовской области, которые не вернулись с Афганской войны. Недалеко расположены Парк Победы и Тамбовский государственный технический университет.
"Это воплощение идеи преемственности поколений, воспитания молодежи на примерах мужества и отваги защитников Родины. Подвиг победителей в Великой Отечественной войне, подвиг воинов-интернационалистов, подвиг участников специальной военной операции. Они исполняли свой долг в разное время, но всех их объединяет одно – беззаветная любовь к Отчизне", - подчеркнул Матушкин.
Также в Тамбове в среду состоится митинг-концерт в преддверии Дня защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции "Слава защитникам Отечества".
 
Тамбовская областьТамбовская областьМаксим ЕгоровТамбовская областная ДумаТамбовский государственный технический университетТамбовПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала