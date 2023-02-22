https://ria.ru/20230222/mekhiko-1853585605.html
В Мехико ЛГБТ-активисты устроили погром в здании конгресса
В Мехико ЛГБТ-активисты устроили погром в здании конгресса - РИА Новости, 22.02.2023
В Мехико ЛГБТ-активисты устроили погром в здании конгресса
Группа представителей ЛГБТ-сообщества, протестующих против проекта закона о запрете на операции по смене пола для несовершеннолетних, ворвалась в конгресс... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T02:42
2023-02-22T02:42
2023-02-22T02:44
в мире
мексика
мехико (штат)
америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575147263_0:358:3003:2047_1920x0_80_0_0_f7035f3be79dea1dc23137b5bec169e2.jpg
МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Группа представителей ЛГБТ-сообщества, протестующих против проекта закона о запрете на операции по смене пола для несовершеннолетних, ворвалась в конгресс Мехико и устроила погром, работа парламента была остановлена, сообщили депутаты городского парламента. С утра вторника напротив законодательного органа проходила ЛГБТ-манифестация, участники которой протестовали против законопроекта оппозиционного депутата Америки Ранхель. Представительница некогда правящей в Мексике Партии национального действия PAN предложила законодательно запретить несовершеннолетним мексиканцам операции по смене пола и гормональную терапию, которая предшествует таким операциям. Врачей, которые осуществляют такие виды услуг, предлагается наказывать тюремными сроками. На видео, которое опубликовано в социальных сетях, демонстранты раскрашивают здание, бьют стекла и пробираются внутрь конгресса, там происходят стычки с охраной. По информации СМИ, силами городской полиции, которая прибыла с некоторым опозданием, демонстрантов оттеснили от входа в штаб-квартиру городской законодательной власти. Инициатива Ранхель идет вразрез с политикой городских властей, которые в 2019 году начали дискуссию о бесплатной смене пола для граждан, а в 2021 году открыли отдельную больницу для трансгендерных пациентов и разрешили детям старше 12 лет менять пол в своих документах. Сейчас в законодательстве Мексики не прописаны возрастные запреты на медикаментозное гормональное или хирургическое вмешательство для смены пола, однако, согласно публикациям в СМИ, местные врачи придерживаются мнения Всемирной профессиональной ассоциации трансгендерного здоровья (WPATH), не рекомендующей медицинские вмешательства в подростковом возрасте за исключением психологических консультаций.
https://ria.ru/20230217/japan-1852666949.html
мексика
мехико (штат)
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575147263_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_8337f160780c17cc40f450fb784b8639.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, мехико (штат), америка
В мире, Мексика, Мехико (штат), Америка
02:42 22.02.2023 (обновлено: 02:44 22.02.2023)
В Мехико ЛГБТ-активисты устроили погром в здании конгресса
В Мехико ЛГБТ-активисты ворвались в здание конгресса, требуя разрешить детям менять пол
МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Группа представителей ЛГБТ-сообщества, протестующих против проекта закона о запрете на операции по смене пола для несовершеннолетних, ворвалась в конгресс Мехико и устроила погром, работа парламента была остановлена, сообщили депутаты городского парламента.
"Пленарная сессия Конгресса Мехико 21 февраля 2023 года была отложена из-за актов насилия со стороны группы манифестантов, протестующих против инициативы, представленной 9 февраля", - говорится в сообщении в блоге конгрессменов в Twitter.
С утра вторника напротив законодательного органа проходила ЛГБТ-манифестация, участники которой протестовали против законопроекта оппозиционного депутата Америки
Ранхель. Представительница некогда правящей в Мексике
Партии национального действия PAN предложила законодательно запретить несовершеннолетним мексиканцам операции по смене пола и гормональную терапию, которая предшествует таким операциям. Врачей, которые осуществляют такие виды услуг, предлагается наказывать тюремными сроками.
На видео, которое опубликовано в социальных сетях, демонстранты раскрашивают здание, бьют стекла и пробираются внутрь конгресса, там происходят стычки с охраной. По информации СМИ, силами городской полиции, которая прибыла с некоторым опозданием, демонстрантов оттеснили от входа в штаб-квартиру городской законодательной власти.
Инициатива Ранхель идет вразрез с политикой городских властей, которые в 2019 году начали дискуссию о бесплатной смене пола для граждан, а в 2021 году открыли отдельную больницу для трансгендерных пациентов и разрешили детям старше 12 лет менять пол в своих документах.
Сейчас в законодательстве Мексики не прописаны возрастные запреты на медикаментозное гормональное или хирургическое вмешательство для смены пола, однако, согласно публикациям в СМИ, местные врачи придерживаются мнения Всемирной профессиональной ассоциации трансгендерного здоровья (WPATH), не рекомендующей медицинские вмешательства в подростковом возрасте за исключением психологических консультаций.