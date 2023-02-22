https://ria.ru/20230222/mekhiko-1853585605.html

В Мехико ЛГБТ-активисты устроили погром в здании конгресса

В Мехико ЛГБТ-активисты устроили погром в здании конгресса - РИА Новости, 22.02.2023

В Мехико ЛГБТ-активисты устроили погром в здании конгресса

Группа представителей ЛГБТ-сообщества, протестующих против проекта закона о запрете на операции по смене пола для несовершеннолетних, ворвалась в конгресс... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T02:42

2023-02-22T02:42

2023-02-22T02:44

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МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Группа представителей ЛГБТ-сообщества, протестующих против проекта закона о запрете на операции по смене пола для несовершеннолетних, ворвалась в конгресс Мехико и устроила погром, работа парламента была остановлена, сообщили депутаты городского парламента. С утра вторника напротив законодательного органа проходила ЛГБТ-манифестация, участники которой протестовали против законопроекта оппозиционного депутата Америки Ранхель. Представительница некогда правящей в Мексике Партии национального действия PAN предложила законодательно запретить несовершеннолетним мексиканцам операции по смене пола и гормональную терапию, которая предшествует таким операциям. Врачей, которые осуществляют такие виды услуг, предлагается наказывать тюремными сроками. На видео, которое опубликовано в социальных сетях, демонстранты раскрашивают здание, бьют стекла и пробираются внутрь конгресса, там происходят стычки с охраной. По информации СМИ, силами городской полиции, которая прибыла с некоторым опозданием, демонстрантов оттеснили от входа в штаб-квартиру городской законодательной власти. Инициатива Ранхель идет вразрез с политикой городских властей, которые в 2019 году начали дискуссию о бесплатной смене пола для граждан, а в 2021 году открыли отдельную больницу для трансгендерных пациентов и разрешили детям старше 12 лет менять пол в своих документах. Сейчас в законодательстве Мексики не прописаны возрастные запреты на медикаментозное гормональное или хирургическое вмешательство для смены пола, однако, согласно публикациям в СМИ, местные врачи придерживаются мнения Всемирной профессиональной ассоциации трансгендерного здоровья (WPATH), не рекомендующей медицинские вмешательства в подростковом возрасте за исключением психологических консультаций.

https://ria.ru/20230217/japan-1852666949.html

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в мире, мексика, мехико (штат), америка