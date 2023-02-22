https://ria.ru/20230222/medved-1853866511.html

Проходящий реабилитацию в зоопарке медведь Диксон пошел на поправку

Проходящий реабилитацию в зоопарке медведь Диксон пошел на поправку - РИА Новости, 22.02.2023

Проходящий реабилитацию в зоопарке медведь Диксон пошел на поправку

Положительная динамика наблюдается в состоянии проходящего реабилитацию медведя Диксона, он все чаще двигает конечностями и реагирует на прикосновения, сообщила РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:20

2023-02-22T19:20

2023-02-22T19:30

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Положительная динамика наблюдается в состоянии проходящего реабилитацию медведя Диксона, он все чаще двигает конечностями и реагирует на прикосновения, сообщила в своем телеграм-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Белого медведя обнаружили в сентябре на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать для него уникальный реабилитационный бассейн. "Ветеринарные врачи наблюдают положительную динамику в его состоянии: Диксон эпизодически ставит заднюю левую лапу из положения "лежа" в положение "сидя", чаще двигает голеностопом и реагирует на прикосновения", - написала Акулова. Она отметила, что согласно плану реабилитации и рекомендациям нейрохирургов, Диксону необходимо проводить вибромассаж задних конечностей в качестве профилактики застоя молочной кислоты в мышцах. Помимо этого, необходимо воздействие миостимулятора, которое направлено на стимуляцию сокращения мышц посредством электрического импульса. "Зоологи постепенно вводят эти аппараты в работу с медведем, чтобы он смог привыкнуть к новым манипуляциям, и процедура была полностью безопасной как для него самого, так и для сотрудников. Впрочем, Диксон, по их наблюдениям, спокойно реагирует на стимуляторы и с большим интересом занимается на тренингах", - написала Акулова.

https://ria.ru/20230221/pignviny-1853328133.html

https://ria.ru/20230220/oleni-1853237308.html

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красноярский край, москва, московский зоопарк, светлана акулова, россия, диксон, общество