Рейтинг@Mail.ru
Проходящий реабилитацию в зоопарке медведь Диксон пошел на поправку - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20230222/medved-1853866511.html
Проходящий реабилитацию в зоопарке медведь Диксон пошел на поправку
Проходящий реабилитацию в зоопарке медведь Диксон пошел на поправку - РИА Новости, 22.02.2023
Проходящий реабилитацию в зоопарке медведь Диксон пошел на поправку
Положительная динамика наблюдается в состоянии проходящего реабилитацию медведя Диксона, он все чаще двигает конечностями и реагирует на прикосновения, сообщила РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:20
2023-02-22T19:30
хорошие новости
красноярский край
москва
московский зоопарк
светлана акулова
россия
диксон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827529958_9:0:1360:760_1920x0_80_0_0_c5087c45894615e443f18c79d243afef.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Положительная динамика наблюдается в состоянии проходящего реабилитацию медведя Диксона, он все чаще двигает конечностями и реагирует на прикосновения, сообщила в своем телеграм-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Белого медведя обнаружили в сентябре на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать для него уникальный реабилитационный бассейн. "Ветеринарные врачи наблюдают положительную динамику в его состоянии: Диксон эпизодически ставит заднюю левую лапу из положения "лежа" в положение "сидя", чаще двигает голеностопом и реагирует на прикосновения", - написала Акулова. Она отметила, что согласно плану реабилитации и рекомендациям нейрохирургов, Диксону необходимо проводить вибромассаж задних конечностей в качестве профилактики застоя молочной кислоты в мышцах. Помимо этого, необходимо воздействие миостимулятора, которое направлено на стимуляцию сокращения мышц посредством электрического импульса. "Зоологи постепенно вводят эти аппараты в работу с медведем, чтобы он смог привыкнуть к новым манипуляциям, и процедура была полностью безопасной как для него самого, так и для сотрудников. Впрочем, Диксон, по их наблюдениям, спокойно реагирует на стимуляторы и с большим интересом занимается на тренингах", - написала Акулова.
https://ria.ru/20230221/pignviny-1853328133.html
https://ria.ru/20230220/oleni-1853237308.html
красноярский край
москва
россия
диксон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827529958_87:0:1130:782_1920x0_80_0_0_8dae53d372b40839aa335312a70d0ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, москва, московский зоопарк, светлана акулова, россия, диксон, общество
Хорошие новости, Красноярский край, Москва, Московский зоопарк, Светлана Акулова, Россия, Диксон, Общество
19:20 22.02.2023 (обновлено: 19:30 22.02.2023)
 
Проходящий реабилитацию в зоопарке медведь Диксон пошел на поправку

Глава Московского зоопарка Акулова: состояние медведя Диксона улучшилось

© Светлана Акулова/TelegramБелый медведь Диксон
Белый медведь Диксон
© Светлана Акулова/Telegram
Белый медведь Диксон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Положительная динамика наблюдается в состоянии проходящего реабилитацию медведя Диксона, он все чаще двигает конечностями и реагирует на прикосновения, сообщила в своем телеграм-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Белого медведя обнаружили в сентябре на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать для него уникальный реабилитационный бассейн.
Новорожденные пингвины в Московском зоопарке
21 февраля, 09:31Хорошие новости
В Московском зоопарке в январе вылупились два пингвиненка
"Ветеринарные врачи наблюдают положительную динамику в его состоянии: Диксон эпизодически ставит заднюю левую лапу из положения "лежа" в положение "сидя", чаще двигает голеностопом и реагирует на прикосновения", - написала Акулова.
Она отметила, что согласно плану реабилитации и рекомендациям нейрохирургов, Диксону необходимо проводить вибромассаж задних конечностей в качестве профилактики застоя молочной кислоты в мышцах. Помимо этого, необходимо воздействие миостимулятора, которое направлено на стимуляцию сокращения мышц посредством электрического импульса.
"Зоологи постепенно вводят эти аппараты в работу с медведем, чтобы он смог привыкнуть к новым манипуляциям, и процедура была полностью безопасной как для него самого, так и для сотрудников. Впрочем, Диксон, по их наблюдениям, спокойно реагирует на стимуляторы и с большим интересом занимается на тренингах", - написала Акулова.
Северный олень Байкит - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 18:22
В Челябинском зоопарке рассказали о драке олених с безрогим оленем
 
Хорошие новостиКрасноярский крайМоскваМосковский зоопаркСветлана АкуловаРоссияДиксонОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала