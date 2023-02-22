https://ria.ru/20230222/mariupol-1853613033.html
В Мариуполе средства ПВО ночью сбили два дрона
В Мариуполе средства ПВО ночью сбили два дрона - РИА Новости, 22.02.2023
В Мариуполе средства ПВО ночью сбили два дрона
В Мариуполе система ПВО уничтожила два дрона, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:35
2023-02-22T09:35
2023-02-22T10:15
мариуполь
донецкая народная республика
безопасность
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МАРИУПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. В Мариуполе система ПВО уничтожила два дрона, сообщили РИА Новости в администрации города. "В ночь на 22 февраля вблизи Мариуполя был зафиксирован пролет двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны своевременно зафиксировала цели и отработала по ним", — уточнили в мэрии.Там пояснили, что громкие звуки, которые могли слышать жители некоторых районов, были связаны с работой ПВО.Другие детали пока неизвестны.Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. Российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских националистических подразделений. Двадцатого мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.
https://ria.ru/20230216/mariupol-1852386409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, безопасность
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Безопасность
09:35 22.02.2023 (обновлено: 10:15 22.02.2023)
В Мариуполе средства ПВО ночью сбили два дрона
В Мариуполе в ночь на среду сработала система ПВО, уничтожены два беспилотника
МАРИУПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. В Мариуполе система ПВО уничтожила два дрона, сообщили РИА Новости в администрации города.
"В ночь на 22 февраля вблизи Мариуполя был зафиксирован пролет двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны своевременно зафиксировала цели и отработала по ним", — уточнили в мэрии.
Там пояснили, что громкие звуки, которые могли слышать жители некоторых районов, были связаны с работой ПВО.
Другие детали пока неизвестны.
Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике
. Российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ
и боевиков украинских националистических подразделений. Двадцатого мая Минобороны России
сообщило о полном освобождении Мариуполя.