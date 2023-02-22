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В Мариуполе средства ПВО ночью сбили два дрона - РИА Новости, 22.02.2023
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В Мариуполе средства ПВО ночью сбили два дрона
В Мариуполе средства ПВО ночью сбили два дрона - РИА Новости, 22.02.2023
В Мариуполе средства ПВО ночью сбили два дрона
В Мариуполе система ПВО уничтожила два дрона, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:35
2023-02-22T10:15
мариуполь
донецкая народная республика
безопасность
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МАРИУПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. В Мариуполе система ПВО уничтожила два дрона, сообщили РИА Новости в администрации города. "В ночь на 22 февраля вблизи Мариуполя был зафиксирован пролет двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны своевременно зафиксировала цели и отработала по ним", — уточнили в мэрии.Там пояснили, что громкие звуки, которые могли слышать жители некоторых районов, были связаны с работой ПВО.Другие детали пока неизвестны.Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. Российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских националистических подразделений. Двадцатого мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.
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мариуполь, донецкая народная республика, безопасность
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Безопасность
09:35 22.02.2023 (обновлено: 10:15 22.02.2023)
 
В Мариуполе средства ПВО ночью сбили два дрона

В Мариуполе в ночь на среду сработала система ПВО, уничтожены два беспилотника

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкМариупольский морской торговый порт
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Мариупольский морской торговый порт. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. В Мариуполе система ПВО уничтожила два дрона, сообщили РИА Новости в администрации города.
"В ночь на 22 февраля вблизи Мариуполя был зафиксирован пролет двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны своевременно зафиксировала цели и отработала по ним", — уточнили в мэрии.
Там пояснили, что громкие звуки, которые могли слышать жители некоторых районов, были связаны с работой ПВО.
Другие детали пока неизвестны.
Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. Российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских националистических подразделений. Двадцатого мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.
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