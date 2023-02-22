https://ria.ru/20230222/mariupol-1853613033.html

В Мариуполе средства ПВО ночью сбили два дрона

В Мариуполе средства ПВО ночью сбили два дрона - РИА Новости, 22.02.2023

В Мариуполе средства ПВО ночью сбили два дрона

В Мариуполе система ПВО уничтожила два дрона, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:35

2023-02-22T09:35

2023-02-22T10:15

мариуполь

донецкая народная республика

безопасность

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МАРИУПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. В Мариуполе система ПВО уничтожила два дрона, сообщили РИА Новости в администрации города. "В ночь на 22 февраля вблизи Мариуполя был зафиксирован пролет двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны своевременно зафиксировала цели и отработала по ним", — уточнили в мэрии.Там пояснили, что громкие звуки, которые могли слышать жители некоторых районов, были связаны с работой ПВО.Другие детали пока неизвестны.Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. Российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских националистических подразделений. Двадцатого мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.

https://ria.ru/20230216/mariupol-1852386409.html

мариуполь

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мариуполь, донецкая народная республика, безопасность