https://ria.ru/20230222/makeevka-1853741498.html
В ДНР уточнили, что ВСУ обстреляли центр Макеевки из РСЗО HIMARS
В ДНР уточнили, что ВСУ обстреляли центр Макеевки из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 22.02.2023
В ДНР уточнили, что ВСУ обстреляли центр Макеевки из РСЗО HIMARS
Обстрел центра Макеевки был произведен из РСЗО M142 HIMARS, уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:49
2023-02-22T14:49
2023-02-22T14:49
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
краматорск
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Обстрел центра Макеевки был произведен из РСЗО M142 HIMARS, уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Центрально-городского района с применением РСЗО M142 HIMARS, а также уточнили направление ведения огня и применяемый тип ракет. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Краматорск, с применением ракет М-31", - говорится в сообщении представительства в его Телеграм-канале. Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 0.01 мск выпустили по Центрально-Городскому району Макеевки три ракеты из РСЗО. В результате прямого попадания снаряда поврежден санаторий-профилакторий "Солнечный".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донецкая народная республика, краматорск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Вооруженные силы Украины
В ДНР уточнили, что ВСУ обстреляли центр Макеевки из РСЗО HIMARS
Представительство ДНР уточнило, что ВСУ обстреляли центр Макеевки из РСЗО HIMARS