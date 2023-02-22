https://ria.ru/20230222/makeevka-1853741498.html

В ДНР уточнили, что ВСУ обстреляли центр Макеевки из РСЗО HIMARS

В ДНР уточнили, что ВСУ обстреляли центр Макеевки из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 22.02.2023

В ДНР уточнили, что ВСУ обстреляли центр Макеевки из РСЗО HIMARS

Обстрел центра Макеевки был произведен из РСЗО M142 HIMARS, уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:49

2023-02-22T14:49

2023-02-22T14:49

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

краматорск

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Обстрел центра Макеевки был произведен из РСЗО M142 HIMARS, уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Центрально-городского района с применением РСЗО M142 HIMARS, а также уточнили направление ведения огня и применяемый тип ракет. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Краматорск, с применением ракет М-31", - говорится в сообщении представительства в его Телеграм-канале. Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 0.01 мск выпустили по Центрально-Городскому району Макеевки три ракеты из РСЗО. В результате прямого попадания снаряда поврежден санаторий-профилакторий "Солнечный".

макеевка

донецкая народная республика

краматорск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, краматорск, вооруженные силы украины