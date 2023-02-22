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Украинский снаряд попал в санаторий в Макеевке - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/makeevka-1853654583.html
Украинский снаряд попал в санаторий в Макеевке
Украинский снаряд попал в санаторий в Макеевке - РИА Новости, 22.02.2023
Украинский снаряд попал в санаторий в Макеевке
Санаторий-профилакторий "Солнечный" в городе Макеевке поврежден в результате прямого попадания снаряда при обстреле украинских войск, сообщили в среду... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:39
2023-02-22T11:39
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Санаторий-профилакторий "Солнечный" в городе Макеевке поврежден в результате прямого попадания снаряда при обстреле украинских войск, сообщили в среду представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Макеевка (Центрально-городской район): зафиксировано прямое попадание в профилакторий "Солнечный" по улице Молокова", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ранее ведомство сообщало, что в 00.01 мск украинские войска выпустили по указанному району Макеевки три ракеты из РСЗО. Есть ли пострадавшие, пока не уточняется. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
макеевка
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:39 22.02.2023
 
Украинский снаряд попал в санаторий в Макеевке

Представительство ДНР: украинский снаряд попал в санаторий "Солнечный" в Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Санаторий-профилакторий "Солнечный" в городе Макеевке поврежден в результате прямого попадания снаряда при обстреле украинских войск, сообщили в среду представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Населенный пункт Макеевка (Центрально-городской район): зафиксировано прямое попадание в профилакторий "Солнечный" по улице Молокова", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее ведомство сообщало, что в 00.01 мск украинские войска выпустили по указанному району Макеевки три ракеты из РСЗО. Есть ли пострадавшие, пока не уточняется.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 февраля, 16:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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