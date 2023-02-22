https://ria.ru/20230222/makeevka-1853654583.html

Украинский снаряд попал в санаторий в Макеевке

Украинский снаряд попал в санаторий в Макеевке - РИА Новости, 22.02.2023

Украинский снаряд попал в санаторий в Макеевке

Санаторий-профилакторий "Солнечный" в городе Макеевке поврежден в результате прямого попадания снаряда при обстреле украинских войск, сообщили в среду... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:39

2023-02-22T11:39

2023-02-22T11:39

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Санаторий-профилакторий "Солнечный" в городе Макеевке поврежден в результате прямого попадания снаряда при обстреле украинских войск, сообщили в среду представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Макеевка (Центрально-городской район): зафиксировано прямое попадание в профилакторий "Солнечный" по улице Молокова", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ранее ведомство сообщало, что в 00.01 мск украинские войска выпустили по указанному району Макеевки три ракеты из РСЗО. Есть ли пострадавшие, пока не уточняется. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

макеевка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины