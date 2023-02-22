https://ria.ru/20230222/makeevka-1853654583.html
Украинский снаряд попал в санаторий в Макеевке
Украинский снаряд попал в санаторий в Макеевке - РИА Новости, 22.02.2023
Украинский снаряд попал в санаторий в Макеевке
Санаторий-профилакторий "Солнечный" в городе Макеевке поврежден в результате прямого попадания снаряда при обстреле украинских войск, сообщили в среду... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:39
2023-02-22T11:39
2023-02-22T11:39
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg
ДОНЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Санаторий-профилакторий "Солнечный" в городе Макеевке поврежден в результате прямого попадания снаряда при обстреле украинских войск, сообщили в среду представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Макеевка (Центрально-городской район): зафиксировано прямое попадание в профилакторий "Солнечный" по улице Молокова", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ранее ведомство сообщало, что в 00.01 мск украинские войска выпустили по указанному району Макеевки три ракеты из РСЗО. Есть ли пострадавшие, пока не уточняется. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8490bafce2ee30d7aecf09be0f1bddf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинский снаряд попал в санаторий в Макеевке
Представительство ДНР: украинский снаряд попал в санаторий "Солнечный" в Макеевке