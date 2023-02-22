https://ria.ru/20230222/makeevka-1853627637.html

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 22.02.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска выпустили по Центрально-Городскому району Макеевки три ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:24

2023-02-22T10:24

2023-02-22T10:24

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Центрально-Городскому району Макеевки три ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.01 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красноармейск – населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины