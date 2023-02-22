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Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 22.02.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска выпустили по Центрально-Городскому району Макеевки три ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:24
2023-02-22T10:24
2023-02-22T10:24
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Центрально-Городскому району Макеевки три ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.01 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красноармейск – населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке три ракеты из РСЗО