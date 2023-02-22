https://ria.ru/20230222/makeevka-1853576234.html

Украинские войска нанесли удар по Макеевке

Украинские войска нанесли удар по Макеевке - РИА Новости, 22.02.2023

Украинские войска нанесли удар по Макеевке

Украинские войска в 23.35 выпустили 3 снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T00:07

2023-02-22T00:07

2023-02-22T00:07

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

сцкк

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска в 23.35 выпустили 3 снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23:35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230221/obstrel-1853457527.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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макеевка, украина, сцкк, нато, донецкая народная республика