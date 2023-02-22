https://ria.ru/20230222/luzhniki-1853828444.html

На митинг-концерт в "Лужниках" пришли более 200 тысяч человек

На митинг-концерт в "Лужниках" пришли более 200 тысяч человек - РИА Новости, 22.02.2023

На митинг-концерт в "Лужниках" пришли более 200 тысяч человек

Более 200 тысяч человек принимают участие в митинге-концерте, который проходит в "Лужниках" в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МВД России... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:29

2023-02-22T17:29

2023-02-22T21:54

общество

россия

москва

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Более 200 тысяч человек принимают участие в митинге-концерте, который проходит в "Лужниках" в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, полицейские вместе с коллегами из других правоохранительных органов обеспечивают правопорядок и безопасность на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества", который проходит на стадионе "Лужники" в Москве. "В мероприятии принимают участие более 200 тысяч москвичей и гостей столицы", - сказала Волк. Она отметила, что на самой арене присутствуют 90 тысяч зрителей, а на прилегающей к ней территории находятся более 112 тысяч человек.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)