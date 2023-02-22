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Российские десантники рассказали о ежедневном продвижении в ЛНР
Российские десантники рассказали о ежедневном продвижении в ЛНР - РИА Новости, 22.02.2023
Российские десантники рассказали о ежедневном продвижении в ЛНР
Российские десантники в зоне специальной военной операции ежедневно продвигаются вперед, выдавливая противника с позиций, рассказали РИА Новости офицеры... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T05:06
2023-02-22T05:06
2023-02-22T05:26
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Российские десантники в зоне специальной военной операции ежедневно продвигаются вперед, выдавливая противника с позиций, рассказали РИА Новости офицеры парашютно-десантного батальона. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы десантников на одном из участков. "В данный момент закрываем промежуток между вчерашним хозяйством (часть линии фронта) и занятым сегодня", - сказал командир парашютно-десантного батальона с позывным "Граф". Командир роты с позывным "Отвага" сообщил, что одной из групп удалось закрепиться в 200 метрах от другой. "Задача на сегодня - соединить фланги нашего подразделения", - сказал он подчиненным. При этом он уточнил, что противник находится в 170 метрах и передвижение должно быть скрытным. "Работаем группами, то есть двойка вышла: один закапывается, второй его прикрывает, соответственно потом меняются. И так потихоньку закрепляемся на рубеже", - рассказал "Граф". По его словам, в дальнейшем другие отряды проходят сквозь занятые позиции и продолжают штурмовать объекты и опорные пункты противника. "Там уже дальнейшие задачи будут, может уже и не зайдем в эти окопы, продвинемся дальше", - добавил комбат.
https://ria.ru/20230220/artemovsk-1853050190.html
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безопасность
05:06 22.02.2023 (обновлено: 05:26 22.02.2023)
Российские десантники рассказали о ежедневном продвижении в ЛНР
Офицеры ВДВ рассказали, что российские силы ежедневно захватывают новые позиции в ЛНР
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Российские десантники в зоне специальной военной операции ежедневно продвигаются вперед, выдавливая противника с позиций, рассказали РИА Новости офицеры парашютно-десантного батальона.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы десантников на одном из участков.
"В данный момент закрываем промежуток между вчерашним хозяйством (часть линии фронта) и занятым сегодня", - сказал командир парашютно-десантного батальона с позывным "Граф".
Командир роты с позывным "Отвага" сообщил, что одной из групп удалось закрепиться в 200 метрах от другой. "Задача на сегодня - соединить фланги нашего подразделения", - сказал он подчиненным.
При этом он уточнил, что противник находится в 170 метрах и передвижение должно быть скрытным.
"Работаем группами, то есть двойка вышла: один закапывается, второй его прикрывает, соответственно потом меняются. И так потихоньку закрепляемся на рубеже", - рассказал "Граф".
По его словам, в дальнейшем другие отряды проходят сквозь занятые позиции и продолжают штурмовать объекты и опорные пункты противника.
"Там уже дальнейшие задачи будут, может уже и не зайдем в эти окопы, продвинемся дальше", - добавил комбат.