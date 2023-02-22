https://ria.ru/20230222/leps-1853655008.html

Стыдно за расставание с женой: Лепс сделал неожиданное признание

Стыдно за расставание с женой: Лепс сделал неожиданное признание - РИА Новости, 22.02.2023

Стыдно за расставание с женой: Лепс сделал неожиданное признание

Григорий Лепс ответил на вопрос о поступке, за который ему стыдно больше всего. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:24

2023-02-22T12:24

2023-02-22T12:24

шоубиз

григорий лепс

отношения

семья

развод

шоу-бизнес

юлия барановская

звезды

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Григорий Лепс ответил на вопрос о поступке, за который ему стыдно больше всего. По признанию артиста, расставания с супругой было сложно избежать. Лепс женился на Анне Шаплыковой в начале нулевых. Брак стал для артиста вторым. В 2021 году пара развелась. Экс-супруги воспитывают троих совместных детей. После развода артиста СМИ приписывали ему роман с телеведущей Юлией Барановской. Однако знаменитости не подтвердили слухи о своих романтических отношениях. В начале года музыкант сообщил, что в его жизни появилась новая женщина. Однако он не раскрыл ее личность. По словам Лепса, избранница моложе его на 30 лет. Ранее Лепс опроверг слухи о своем отказе от алкоголя. Также он назвал свой образ жизни "здоровым".

https://ria.ru/20221212/leps-1838084923.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

григорий лепс, отношения, семья, развод, шоу-бизнес, юлия барановская, звезды