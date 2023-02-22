https://ria.ru/20230222/leps-1853655008.html
Стыдно за расставание с женой: Лепс сделал неожиданное признание
Стыдно за расставание с женой: Лепс сделал неожиданное признание - РИА Новости, 22.02.2023
Стыдно за расставание с женой: Лепс сделал неожиданное признание
Григорий Лепс ответил на вопрос о поступке, за который ему стыдно больше всего. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:24
2023-02-22T12:24
2023-02-22T12:24
шоубиз
григорий лепс
отношения
семья
развод
шоу-бизнес
юлия барановская
звезды
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Григорий Лепс ответил на вопрос о поступке, за который ему стыдно больше всего. По признанию артиста, расставания с супругой было сложно избежать. Лепс женился на Анне Шаплыковой в начале нулевых. Брак стал для артиста вторым. В 2021 году пара развелась. Экс-супруги воспитывают троих совместных детей. После развода артиста СМИ приписывали ему роман с телеведущей Юлией Барановской. Однако знаменитости не подтвердили слухи о своих романтических отношениях. В начале года музыкант сообщил, что в его жизни появилась новая женщина. Однако он не раскрыл ее личность. По словам Лепса, избранница моложе его на 30 лет. Ранее Лепс опроверг слухи о своем отказе от алкоголя. Также он назвал свой образ жизни "здоровым".
https://ria.ru/20221212/leps-1838084923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий лепс, отношения, семья, развод, шоу-бизнес, юлия барановская, звезды
Шоубиз, Григорий Лепс, отношения, Семья, развод, Шоу-бизнес, Юлия Барановская, звезды
Стыдно за расставание с женой: Лепс сделал неожиданное признание
Лепс пожаловался на чувство стыда из-за расставания с женой Анной Шаплыковой
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Григорий Лепс ответил на вопрос о поступке, за который ему стыдно больше всего.
"За то, что я потерял семью. Но я поддерживаю их. Мы каждый день видимся с супругой и детьми. До сих пор считаю их своей семьей", – пожаловался
музыкант в интервью "Пятому каналу".
По признанию артиста, расставания с супругой было сложно избежать.
"Бог решает, а не я. Так получилось. Но каяться я буду только перед ним", – заключил исполнитель.
Лепс женился на Анне Шаплыковой в начале нулевых. Брак стал для артиста вторым. В 2021 году пара развелась. Экс-супруги воспитывают троих совместных детей.
После развода артиста СМИ приписывали ему роман с телеведущей Юлией Барановской. Однако знаменитости не подтвердили слухи о своих романтических отношениях.
В начале года музыкант сообщил, что в его жизни появилась новая женщина. Однако он не раскрыл ее личность. По словам Лепса, избранница моложе его на 30 лет.
"Очень хорошая женщина, очень красивая женщина. Я ей предан и верен. Она настоящая женщина. Но немножечко моложе меня. Лет на 30. Мы познакомились случайно", – признался певец.
Ранее Лепс опроверг
слухи о своем отказе от алкоголя. Также он назвал свой образ жизни "здоровым".