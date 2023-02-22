https://ria.ru/20230222/lekarstva-1853873020.html
Россия сократила производство лекарств в январе на 14,5 процента
Россия сократила производство лекарств в январе на 14,5 процента - РИА Новости, 22.02.2023
Россия сократила производство лекарств в январе на 14,5 процента
Фармацевтическая отрасль России в январе 2023 года произвела лекарственных средств на 14,5% меньше по сравнению с декабрем 2022 года, а сокращение производства... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:45
2023-02-22T19:45
2023-02-22T19:45
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
лекарства
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Фармацевтическая отрасль России в январе 2023 года произвела лекарственных средств на 14,5% меньше по сравнению с декабрем 2022 года, а сокращение производства по отношению к январю предыдущего года составило 6,2%, сообщил Росстат. Лекарственных препаратов в январе изготовлено на 44,5 миллиарда рублей, что на 1,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 12,3% меньше, чем в декабре 2022 года. Сывороток и вакцин изготовлено 1 миллиард доз, что на 5,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 21,1% меньше, чем в декабре 2022 года. Выпуск в ампулах составил 502 тысячи штук, что на 18,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 23,3% меньше, чем в декабре 2022 года. Производство фармацевтических субстанций снизилось по сравнению с январем 2022 года на 2,6%, а по сравнению с декабрем 2022 года выросло на 0,7%. Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 28,9 тонны, что на 24,7% меньше, чем в январе 2022 года, и на 34,7% меньше, чем в декабре 2022 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с январем 2022 года на 50,2%, но снизился по сравнению с декабрем 2022 года на 19,6%, составив 94,8 тонны. Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 38,3 миллиона упаковок, что на 13,1% меньше, чем в январе 2022 года, и на 41,6% меньше, чем в декабре 2022 года. Клейких перевязочных материалов произведено 24,1 миллиона упаковок, что больше, чем в январе 2022 года на 36,1%, и больше, чем в декабре 2022 года, на 84,4%. Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в январе 2023 года выпущено на 2,2 миллиарда рублей, что на 20,7% больше, чем в январе 2022 года, но на 70% меньше, чем в декабре 2022 года.
https://ria.ru/20230222/lekarstva-1853650690.html
https://ria.ru/20230219/zdravookhranenie-1852944617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), лекарства
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Лекарства
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Фармацевтическая отрасль России в январе 2023 года произвела лекарственных средств на 14,5% меньше по сравнению с декабрем 2022 года, а сокращение производства по отношению к январю предыдущего года составило 6,2%, сообщил Росстат
.
"Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе 2023 года снизился по сравнению с январем 2022 года и с декабрем 2022 года на 6,2% и на 14,5% соответственно", - говорится в сообщении статистического ведомства.
Лекарственных препаратов в январе изготовлено на 44,5 миллиарда рублей, что на 1,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 12,3% меньше, чем в декабре 2022 года. Сывороток и вакцин изготовлено 1 миллиард доз, что на 5,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 21,1% меньше, чем в декабре 2022 года. Выпуск в ампулах составил 502 тысячи штук, что на 18,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 23,3% меньше, чем в декабре 2022 года.
Производство фармацевтических субстанций снизилось по сравнению с январем 2022 года на 2,6%, а по сравнению с декабрем 2022 года выросло на 0,7%.
Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 28,9 тонны, что на 24,7% меньше, чем в январе 2022 года, и на 34,7% меньше, чем в декабре 2022 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с январем 2022 года на 50,2%, но снизился по сравнению с декабрем 2022 года на 19,6%, составив 94,8 тонны.
Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 38,3 миллиона упаковок, что на 13,1% меньше, чем в январе 2022 года, и на 41,6% меньше, чем в декабре 2022 года. Клейких перевязочных материалов произведено 24,1 миллиона упаковок, что больше, чем в январе 2022 года на 36,1%, и больше, чем в декабре 2022 года, на 84,4%.
Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в январе 2023 года выпущено на 2,2 миллиарда рублей, что на 20,7% больше, чем в январе 2022 года, но на 70% меньше, чем в декабре 2022 года.