https://ria.ru/20230222/lekarstva-1853873020.html

Россия сократила производство лекарств в январе на 14,5 процента

Россия сократила производство лекарств в январе на 14,5 процента - РИА Новости, 22.02.2023

Россия сократила производство лекарств в январе на 14,5 процента

Фармацевтическая отрасль России в январе 2023 года произвела лекарственных средств на 14,5% меньше по сравнению с декабрем 2022 года, а сокращение производства... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:45

2023-02-22T19:45

2023-02-22T19:45

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

лекарства

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Фармацевтическая отрасль России в январе 2023 года произвела лекарственных средств на 14,5% меньше по сравнению с декабрем 2022 года, а сокращение производства по отношению к январю предыдущего года составило 6,2%, сообщил Росстат. Лекарственных препаратов в январе изготовлено на 44,5 миллиарда рублей, что на 1,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 12,3% меньше, чем в декабре 2022 года. Сывороток и вакцин изготовлено 1 миллиард доз, что на 5,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 21,1% меньше, чем в декабре 2022 года. Выпуск в ампулах составил 502 тысячи штук, что на 18,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 23,3% меньше, чем в декабре 2022 года. Производство фармацевтических субстанций снизилось по сравнению с январем 2022 года на 2,6%, а по сравнению с декабрем 2022 года выросло на 0,7%. Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 28,9 тонны, что на 24,7% меньше, чем в январе 2022 года, и на 34,7% меньше, чем в декабре 2022 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с январем 2022 года на 50,2%, но снизился по сравнению с декабрем 2022 года на 19,6%, составив 94,8 тонны. Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 38,3 миллиона упаковок, что на 13,1% меньше, чем в январе 2022 года, и на 41,6% меньше, чем в декабре 2022 года. Клейких перевязочных материалов произведено 24,1 миллиона упаковок, что больше, чем в январе 2022 года на 36,1%, и больше, чем в декабре 2022 года, на 84,4%. Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в январе 2023 года выпущено на 2,2 миллиарда рублей, что на 20,7% больше, чем в январе 2022 года, но на 70% меньше, чем в декабре 2022 года.

https://ria.ru/20230222/lekarstva-1853650690.html

https://ria.ru/20230219/zdravookhranenie-1852944617.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), лекарства