https://ria.ru/20230222/lavrov-1853785724.html

Лавров посетит Азербайджан 27-28 февраля

Лавров посетит Азербайджан 27-28 февраля - РИА Новости, 22.02.2023

Лавров посетит Азербайджан 27-28 февраля

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Азербайджан с рабочим визитом, ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:27

2023-02-22T16:27

2023-02-22T16:38

азербайджан

россия

сергей лавров

ильхам алиев

баку

мария захарова

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Азербайджан с рабочим визитом, ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."27-28 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджанскую Республику с официальным визитом. Поездка приурочена к первой годовщине подписания на высшем уровне 22 февраля 2020 года декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджанской Республикой. Ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым, а также переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым", - сказала Захарова на брифинге.Представитель МИД РФ отметила, что в ходе диалога в Баку предполагается рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы."Особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - добавила дипломат.

https://ria.ru/20230221/lavrov-1853526478.html

азербайджан

россия

баку

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азербайджан, россия, сергей лавров, ильхам алиев, баку, мария захарова