https://ria.ru/20230222/lavrov-1853785724.html
Лавров посетит Азербайджан 27-28 февраля
Лавров посетит Азербайджан 27-28 февраля - РИА Новости, 22.02.2023
Лавров посетит Азербайджан 27-28 февраля
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Азербайджан с рабочим визитом, ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:27
2023-02-22T16:27
2023-02-22T16:38
азербайджан
россия
сергей лавров
ильхам алиев
баку
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Азербайджан с рабочим визитом, ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."27-28 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджанскую Республику с официальным визитом. Поездка приурочена к первой годовщине подписания на высшем уровне 22 февраля 2020 года декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджанской Республикой. Ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым, а также переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым", - сказала Захарова на брифинге.Представитель МИД РФ отметила, что в ходе диалога в Баку предполагается рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы."Особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - добавила дипломат.
https://ria.ru/20230221/lavrov-1853526478.html
азербайджан
россия
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, россия, сергей лавров, ильхам алиев, баку, мария захарова
Азербайджан, Россия, Сергей Лавров, Ильхам Алиев, Баку, Мария Захарова
16:27 22.02.2023 (обновлено: 16:38 22.02.2023)
Лавров посетит Азербайджан 27-28 февраля
Захарова: Лавров посетит Азербайджан, где может встретиться с Алиевым 27-28 февраля