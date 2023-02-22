https://ria.ru/20230222/laos-1853639160.html

В Лаосе десятки российских туристов не могут вылететь домой

В Лаосе десятки российских туристов не могут вылететь домой - РИА Новости, 22.02.2023

В Лаосе десятки российских туристов не могут вылететь домой

Десятки российских туристов застряли в Лаосе и не могут вылететь из Вьентьяна во Владивосток, сообщает Tourdom. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:07

2023-02-22T11:07

2023-02-22T14:16

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Десятки российских туристов застряли в Лаосе и не могут вылететь из Вьентьяна во Владивосток, сообщает Tourdom.Авиакомпания "Уральские авиалинии" уведомила пассажиров о сокращении рейсов из Лаоса.Клиентам предложили перенести дату вылета или вернуть деньги. Застрявшие путешественники рассказывают, что перечислить им могут три тысячи рублей за обратный билет, но у других компаний его стоимость в настоящий момент — примерно 70 тысяч, сообщают "Вести. Приморье".Сейчас составляются списки туристов, но до возвращения на родину они самостоятельно оплачивают номера в отелях.Компания-консолидатор "РусАзия" объясняет снятие программы низким спросом и финансовыми трудностями. "Мы не справились с конкуренцией, она достаточно большая. Две компании, которые зашли во Владивосток, выполняют рейсы, и цены ниже того, что мы можем предложить. У нас они стали нерентабельны", — рассказал гендиректор Александр Вирич.Большинство отдыхающих отправились в Лаос, купив билеты "Уральских авиалиний", несколько недель назад, когда о приостановке полетов не было и речи. Многие из них использовали Вьентьян как транзитный хаб для путешествия по Юго-Восточной Азии.Авиакомпания "Уральские авиалинии" в телеграм-канале заявляет, что утверждения туристов не соответствует действительности. Полетная программа по маршруту Владивосток-Вьентьян-Владивосток завершается 4 марта 2023 года. До ее окончания будут выполнены два рейса: 25 февраля и 4 марта, отмечает перевозчик."Туристы, которые находятся в Лаосе без обратных билетов, при желании без проблем могут вылететь обратно, — сообщает авиакомпания. — Следует добавить, что 80 процентов пассажиров, прилетевших в Лаос на рейсах авиалинии, далее следовали в Таиланд. При этом у них были билеты только в одну сторону".В "РусАзии" говорят, что изменения расписания носят временный характер, а деньги за билеты туристам вернут в ближайшие дни.

https://ria.ru/20230221/vizy-1853322839.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, лаос, вьентьян (город), владивосток, уральские авиалинии