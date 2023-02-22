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Слова Зеленского о Крыме поставили Белый дом в трудное положение, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2023
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Слова Зеленского о Крыме поставили Белый дом в трудное положение, пишут СМИ
Слова Зеленского о Крыме поставили Белый дом в трудное положение, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2023
Слова Зеленского о Крыме поставили Белый дом в трудное положение, пишут СМИ
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о стремлении захватить Крым вызывают неоднозначную реакцию в Соединенных Штатах, пишет журналист Элли Кук в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:58
2023-02-22T19:22
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
марджори тейлор грин
джон кирби
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о стремлении захватить Крым вызывают неоднозначную реакцию в Соединенных Штатах, пишет журналист Элли Кук в статье для Newsweek.В январе украинский лидер призывал западные страны вооружить ВСУ так, чтобы они смог установить контроль над полуостровом."Внутри США мнение по вопросу Крыма разделилось. Пока одни подчеркивают важность полуострова, другие, например, представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, говорят, что настаивать на возвращении Крыма Киеву было бы полным безумием", — пояснила автор статьи.По ее мнению, некоторые в Вашингтоне опасаются эскалации конфликта в случае наступления украинской армии на Крым. Поддержка подобных сценариев не соответствует интересам американцев, подытожила Кук.На минувшей неделе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отказался оценить вероятность поддержки США действий киевских властей в случае атаки на Крым, если таковые будут предприняты. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, назвала российские военные объекты на полуострове "легитимными целями" для Украины.
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853766353.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, марджори тейлор грин, джон кирби, вооруженные силы украины, джорджия
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Марджори Тейлор Грин, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, Джорджия
18:58 22.02.2023 (обновлено: 19:22 22.02.2023)
 
Слова Зеленского о Крыме поставили Белый дом в трудное положение, пишут СМИ

Newsweek: слова Зеленского о планах захватить Крым привели к расколу внутри США

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о стремлении захватить Крым вызывают неоднозначную реакцию в Соединенных Штатах, пишет журналист Элли Кук в статье для Newsweek.
В январе украинский лидер призывал западные страны вооружить ВСУ так, чтобы они смог установить контроль над полуостровом.
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"Внутри США мнение по вопросу Крыма разделилось. Пока одни подчеркивают важность полуострова, другие, например, представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, говорят, что настаивать на возвращении Крыма Киеву было бы полным безумием", — пояснила автор статьи.
По ее мнению, некоторые в Вашингтоне опасаются эскалации конфликта в случае наступления украинской армии на Крым. Поддержка подобных сценариев не соответствует интересам американцев, подытожила Кук.
На минувшей неделе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отказался оценить вероятность поддержки США действий киевских властей в случае атаки на Крым, если таковые будут предприняты. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, назвала российские военные объекты на полуострове "легитимными целями" для Украины.
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