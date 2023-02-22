https://ria.ru/20230222/krym-1853695314.html

Путин поддержал создание фортификационной линии в Крыму, заявил Аксенов

Путин поддержал создание фортификационной линии в Крыму, заявил Аксенов - РИА Новости, 22.02.2023

Путин поддержал создание фортификационной линии в Крыму, заявил Аксенов

Создание в Крыму по инициативе властей республики оборонительной линии поддержано федеральными властями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:07

2023-02-22T13:07

2023-02-22T13:07

сергей аксенов (политик)

республика крым

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Создание в Крыму по инициативе властей республики оборонительной линии поддержано федеральными властями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее он сообщил о начале фортификационных работ на территории Крыма для обеспечения безопасности его жителей. "Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. Хочешь мира – готовься к войне. Крым российский и им останется навсегда, кто бы там что не планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает", - сказал Аксенов журналистам. Меры, предпринимаемые сегодня, предупредительные, отметил он. "Оборонительная линия - это весь Крым, в границах. Если не пригодится (линия обороны) – и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так", – сказал Аксенов.

https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853558849.html

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республика крым

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сергей аксенов (политик), республика крым, безопасность, россия