https://ria.ru/20230222/krym-1853695314.html
Путин поддержал создание фортификационной линии в Крыму, заявил Аксенов
Путин поддержал создание фортификационной линии в Крыму, заявил Аксенов - РИА Новости, 22.02.2023
Путин поддержал создание фортификационной линии в Крыму, заявил Аксенов
Создание в Крыму по инициативе властей республики оборонительной линии поддержано федеральными властями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:07
2023-02-22T13:07
2023-02-22T13:07
сергей аксенов (политик)
республика крым
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Создание в Крыму по инициативе властей республики оборонительной линии поддержано федеральными властями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее он сообщил о начале фортификационных работ на территории Крыма для обеспечения безопасности его жителей. "Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. Хочешь мира – готовься к войне. Крым российский и им останется навсегда, кто бы там что не планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает", - сказал Аксенов журналистам. Меры, предпринимаемые сегодня, предупредительные, отметил он. "Оборонительная линия - это весь Крым, в границах. Если не пригодится (линия обороны) – и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так", – сказал Аксенов.
https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853558849.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, безопасность, россия
Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Безопасность, Россия
Путин поддержал создание фортификационной линии в Крыму, заявил Аксенов
Аксенов: создание фортификационной линии в Крыму поддержано федеральными властями
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Создание в Крыму по инициативе властей республики оборонительной линии поддержано федеральными властями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее он сообщил о начале фортификационных работ на территории Крыма для обеспечения безопасности его жителей.
"Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. Хочешь мира – готовься к войне. Крым российский и им останется навсегда, кто бы там что не планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает", - сказал Аксенов журналистам.
Меры, предпринимаемые сегодня, предупредительные, отметил он.
"Оборонительная линия - это весь Крым, в границах. Если не пригодится (линия обороны) – и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так", – сказал Аксенов.