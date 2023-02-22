https://ria.ru/20230222/krym-1853601288.html

В парламенте Крыма назвали залог безопасности полуострова

В парламенте Крыма назвали залог безопасности полуострова - РИА Новости, 22.02.2023

В парламенте Крыма назвали залог безопасности полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что залогом безопасности Крыма является разгром "киевского режима". РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:31

2023-02-22T08:31

2023-02-22T08:32

россия

украина

владимир константинов

владимир путин

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что залогом безопасности Крыма является разгром "киевского режима". "Киевский марионеточный режим будет пытаться и дальше использовать выданное им американскими хозяевами право на убийство. А значит не следует недооценивать угрозу, которая исходит от противника. Безопасность для Крыма будет снята только после разгрома этого режима", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, агрессивные намерения киевской власти в очередной раз доказывают, что специальная военная операция должна быть доведена до конца, так как от этого зависит безопасность России. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853558849.html

россия

украина

республика крым

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Екатерина Зайцева

россия, украина, владимир константинов, владимир путин, республика крым