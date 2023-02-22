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В парламенте Крыма назвали залог безопасности полуострова - РИА Новости, 22.02.2023
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В парламенте Крыма назвали залог безопасности полуострова
В парламенте Крыма назвали залог безопасности полуострова - РИА Новости, 22.02.2023
В парламенте Крыма назвали залог безопасности полуострова
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что залогом безопасности Крыма является разгром "киевского режима". РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:31
2023-02-22T08:32
россия
украина
владимир константинов
владимир путин
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что залогом безопасности Крыма является разгром "киевского режима". "Киевский марионеточный режим будет пытаться и дальше использовать выданное им американскими хозяевами право на убийство. А значит не следует недооценивать угрозу, которая исходит от противника. Безопасность для Крыма будет снята только после разгрома этого режима", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, агрессивные намерения киевской власти в очередной раз доказывают, что специальная военная операция должна быть доведена до конца, так как от этого зависит безопасность России. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
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россия
украина
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россия, украина, владимир константинов, владимир путин, республика крым
Россия, Украина, Владимир Константинов, Владимир Путин, Республика Крым
08:31 22.02.2023 (обновлено: 08:32 22.02.2023)
 
В парламенте Крыма назвали залог безопасности полуострова

Глава парламента Крыма назвал разгром киевского режима залогом безопасности полуострова

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что залогом безопасности Крыма является разгром "киевского режима".
"Киевский марионеточный режим будет пытаться и дальше использовать выданное им американскими хозяевами право на убийство. А значит не следует недооценивать угрозу, которая исходит от противника. Безопасность для Крыма будет снята только после разгрома этого режима", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, агрессивные намерения киевской власти в очередной раз доказывают, что специальная военная операция должна быть доведена до конца, так как от этого зависит безопасность России.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
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