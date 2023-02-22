https://ria.ru/20230222/krym-1853601288.html
В парламенте Крыма назвали залог безопасности полуострова
В парламенте Крыма назвали залог безопасности полуострова - РИА Новости, 22.02.2023
В парламенте Крыма назвали залог безопасности полуострова
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что залогом безопасности Крыма является разгром "киевского режима". РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:31
2023-02-22T08:31
2023-02-22T08:32
россия
украина
владимир константинов
владимир путин
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808856_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c3ea975201355827b611dc9bd4a7818.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что залогом безопасности Крыма является разгром "киевского режима". "Киевский марионеточный режим будет пытаться и дальше использовать выданное им американскими хозяевами право на убийство. А значит не следует недооценивать угрозу, которая исходит от противника. Безопасность для Крыма будет снята только после разгрома этого режима", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, агрессивные намерения киевской власти в очередной раз доказывают, что специальная военная операция должна быть доведена до конца, так как от этого зависит безопасность России. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853558849.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808856_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dcdb3130f495cdae53470a8e8d7b30f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир константинов, владимир путин, республика крым
Россия, Украина, Владимир Константинов, Владимир Путин, Республика Крым
08:31 22.02.2023 (обновлено: 08:32 22.02.2023)
В парламенте Крыма назвали залог безопасности полуострова
Глава парламента Крыма назвал разгром киевского режима залогом безопасности полуострова