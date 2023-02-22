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Лавров и Ван И не обсуждали китайский план разрешения кризиса на Украине - РИА Новости, 22.02.2023
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Лавров и Ван И не обсуждали китайский план разрешения кризиса на Украине
Лавров и Ван И не обсуждали китайский план разрешения кризиса на Украине - РИА Новости, 22.02.2023
Лавров и Ван И не обсуждали китайский план разрешения кризиса на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:43
2023-02-22T20:02
в мире
украина
россия
ван и (политик)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине, сообщили в МИД РФ."Обратили внимание на заявления некоторых западных политиков и репортажи СМИ относительно некого "китайского мирного плана". Как обычно, они искажают реальную картину... Китайские партнеры ознакомили нас со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию. О каком-либо отдельном "плане" разговора не было", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД РФ отметили, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса."Со своей стороны отметили, что приветствуем конструктивную роль Китая в разрешении "горячих" международных вопросов. Сходимся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса. Большая часть оценок китайской стороны совпадает с нашим видением текущей ситуации", - отметили в министерстве.
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в мире, украина, россия, ван и (политик)
В мире, Украина, Россия, Ван И (политик)
19:43 22.02.2023 (обновлено: 20:02 22.02.2023)
 
Лавров и Ван И не обсуждали китайский план разрешения кризиса на Украине

МИД России: Лавров и Ван И не обсуждали китайский план урегулирования кризиса на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСергей Лавров и Ван И во время встречи
Сергей Лавров и Ван И во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Лавров и Ван И во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине, сообщили в МИД РФ.
"Обратили внимание на заявления некоторых западных политиков и репортажи СМИ относительно некого "китайского мирного плана". Как обычно, они искажают реальную картину... Китайские партнеры ознакомили нас со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию. О каком-либо отдельном "плане" разговора не было", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД РФ отметили, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.
"Со своей стороны отметили, что приветствуем конструктивную роль Китая в разрешении "горячих" международных вопросов. Сходимся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса. Большая часть оценок китайской стороны совпадает с нашим видением текущей ситуации", - отметили в министерстве.
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В миреУкраинаРоссияВан И (политик)
 
 
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