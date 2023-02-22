https://ria.ru/20230222/kredity-1853849976.html

На Украине заявили, что потратят 35 лет на погашение кредитов, выданных ЕС

На Украине заявили, что потратят 35 лет на погашение кредитов, выданных ЕС - РИА Новости, 22.02.2023

На Украине заявили, что потратят 35 лет на погашение кредитов, выданных ЕС

Украина в рамках договоренности с ЕС обязуется погасить выданные ей кредиты в течение 35 лет, отдавать кредиты планируют "абсолютно равномерными" частями,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:18

2023-02-22T18:18

2023-02-22T18:18

экономика

украина

евросоюз

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина в рамках договоренности с ЕС обязуется погасить выданные ей кредиты в течение 35 лет, отдавать кредиты планируют "абсолютно равномерными" частями, заявила заместитель министра финансов страны Ольга Зыкова. "Сторона ЕС предоставляет такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры. Это является одним из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны", - приводит слова Зыковой издание УНН. Она отметила, что распределение возврата кредитов, предоставленных партнерами, запланировано "абсолютно равномерное". По словам чиновника, в этом году Украина ожидает поступления как грантовых средств, так и кредитных, и работает над тем, чтобы иметь похожее соотношение, как в прошлом году. Зыкова уточнила, что в течение 2023 года Украине будет предоставлено 10 миллиардов долларов в грантовой форме.

https://ria.ru/20221206/kredit-1836792068.html

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экономика, украина, евросоюз