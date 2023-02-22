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На Украине заявили, что потратят 35 лет на погашение кредитов, выданных ЕС - РИА Новости, 22.02.2023
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На Украине заявили, что потратят 35 лет на погашение кредитов, выданных ЕС
На Украине заявили, что потратят 35 лет на погашение кредитов, выданных ЕС - РИА Новости, 22.02.2023
На Украине заявили, что потратят 35 лет на погашение кредитов, выданных ЕС
Украина в рамках договоренности с ЕС обязуется погасить выданные ей кредиты в течение 35 лет, отдавать кредиты планируют "абсолютно равномерными" частями,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:18
2023-02-22T18:18
экономика
украина
евросоюз
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина в рамках договоренности с ЕС обязуется погасить выданные ей кредиты в течение 35 лет, отдавать кредиты планируют "абсолютно равномерными" частями, заявила заместитель министра финансов страны Ольга Зыкова. "Сторона ЕС предоставляет такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры. Это является одним из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны", - приводит слова Зыковой издание УНН. Она отметила, что распределение возврата кредитов, предоставленных партнерами, запланировано "абсолютно равномерное". По словам чиновника, в этом году Украина ожидает поступления как грантовых средств, так и кредитных, и работает над тем, чтобы иметь похожее соотношение, как в прошлом году. Зыкова уточнила, что в течение 2023 года Украине будет предоставлено 10 миллиардов долларов в грантовой форме.
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экономика, украина, евросоюз
Экономика, Украина, Евросоюз
18:18 22.02.2023
 
На Украине заявили, что потратят 35 лет на погашение кредитов, выданных ЕС

Замглавы Минфин Зыкова: Украина потратит 35 лет на погашение кредитов, выданных ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина в рамках договоренности с ЕС обязуется погасить выданные ей кредиты в течение 35 лет, отдавать кредиты планируют "абсолютно равномерными" частями, заявила заместитель министра финансов страны Ольга Зыкова.
"Сторона ЕС предоставляет такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры. Это является одним из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны", - приводит слова Зыковой издание УНН.
Она отметила, что распределение возврата кредитов, предоставленных партнерами, запланировано "абсолютно равномерное". По словам чиновника, в этом году Украина ожидает поступления как грантовых средств, так и кредитных, и работает над тем, чтобы иметь похожее соотношение, как в прошлом году. Зыкова уточнила, что в течение 2023 года Украине будет предоставлено 10 миллиардов долларов в грантовой форме.
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