Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" объяснил, почему США не разместили космонавтов на Crew Dragon - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html
"Роскосмос" объяснил, почему США не разместили космонавтов на Crew Dragon
"Роскосмос" объяснил, почему США не разместили космонавтов на Crew Dragon - РИА Новости, 22.02.2023
"Роскосмос" объяснил, почему США не разместили космонавтов на Crew Dragon
"Роскосмос" счел рискованным вариант размещения россиян с неисправного "Союза МС-22" на Crew Dragon и отказался от предложения США, сообщил исполнительный... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:08
2023-02-22T12:10
космос - риа наука
сергей крикалев
роскосмос
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851801149_0:193:900:699_1920x0_80_0_0_43c3acd30de2867d626b6f1d53cbc39c.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. "Роскосмос" счел рискованным вариант размещения россиян с неисправного "Союза МС-22" на Crew Dragon и отказался от предложения США, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев. "Американцы предлагали посмотреть вариант возврата всех членов экипажа на корабле, потому что теоретически это возможно. Но практически начали смотреть, что это за собой повлечет, и это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция. Поэтому, с точки зрения минимизации рисков, распределили экипаж так, как распределили", — сказал он на видео, распространенном госкорпорацией. Крикалев отметил, что американские коллеги сразу включились в поиск решений для безопасного продолжения миссии после разгерметизации на "Союзе МС-22". Саму задачу — разместить дополнительных членов экипажа в Crew Dragon — он назвал нетривиальной. Потребовалось дополнительно проанализировать устойчивость и управляемость корабля, в котором по-другому будет распределен вес, а также оценить риски для новых членов экипажа, которые полетят "в каких-то нештатных местах размещения". В результате найден оптимальный, с точки зрения российской стороны, вариант — раcположить в Crew Dragon лишь кресло американца Фрэнка Рубио.Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года после попадания микрометеорита. Экипаж из-за рисков решили вернуть на следующем корабле — "Союзе МС-23". Его собирались отправить к станции в беспилотном режиме раньше, чем планировалось до этого, — не 16 марта, а 20 февраля. Однако 11 февраля 2023 года аналогичная ситуация произошла с еще одним кораблем – грузовиком "Прогресс МС-21". Старт "Союза" решили отложить до выяснения причин. "Прогресс" отстыковали 18 февраля и затопили 19 февраля, космонавты дополнительно сфотографировали его, а в "Роскосмосе" пришли к выводу, что он также был поврежден в результате внешнего воздействия. Сейчас старт "Союза МС-23" намечен на 24 февраля. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио вернутся на нем на Землю в сентябре этого года. На крайне маловероятный случай возникновения еще одной нештатной ситуации, которая потребует срочной эвакуации всего экипажа МКС, кресло Рубио перенесли из "Союза" в Dragon. Предполагается, что двое космонавтов в "Союзе" будут не так сильно нагревать его во время посадки, как трое. После прибытия "Союза МС-23" кресло Рубио перенесут в него.
https://ria.ru/20230221/kosmos-1853324006.html
https://ria.ru/20230213/razgermetizatsiya-1851787055.html
https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851801149_0:108:900:783_1920x0_80_0_0_7d75da6be4a937f979b96329d19a4ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, сергей крикалев, роскосмос, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Сергей Крикалев, Роскосмос, Dragon SpaceX, Международная космическая станция (МКС)
10:08 22.02.2023 (обновлено: 12:10 22.02.2023)
 
"Роскосмос" объяснил, почему США не разместили космонавтов на Crew Dragon

Крикалев: размещение российских космонавтов на Crew Dragon несло дополнительные риски

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в медиабанкНарушение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения
Нарушение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля Союз МС-22 с разгерметизированной системой охлаждения - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в медиабанк
Нарушение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. "Роскосмос" счел рискованным вариант размещения россиян с неисправного "Союза МС-22" на Crew Dragon и отказался от предложения США, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Американцы предлагали посмотреть вариант возврата всех членов экипажа на корабле, потому что теоретически это возможно. Но практически начали смотреть, что это за собой повлечет, и это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция. Поэтому, с точки зрения минимизации рисков, распределили экипаж так, как распределили", — сказал он на видео, распространенном госкорпорацией.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 08:53Наука
В "Роскосмосе" рассказали об отверстии в "Прогрессе МС-21"
Крикалев отметил, что американские коллеги сразу включились в поиск решений для безопасного продолжения миссии после разгерметизации на "Союзе МС-22". Саму задачу — разместить дополнительных членов экипажа в Crew Dragon — он назвал нетривиальной. Потребовалось дополнительно проанализировать устойчивость и управляемость корабля, в котором по-другому будет распределен вес, а также оценить риски для новых членов экипажа, которые полетят "в каких-то нештатных местах размещения". В результате найден оптимальный, с точки зрения российской стороны, вариант — раcположить в Crew Dragon лишь кресло американца Фрэнка Рубио.
Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года после попадания микрометеорита. Экипаж из-за рисков решили вернуть на следующем корабле — "Союзе МС-23". Его собирались отправить к станции в беспилотном режиме раньше, чем планировалось до этого, — не 16 марта, а 20 февраля.
Глава Роскосмоса Борисов о ситуации с кораблями Прогресс МС-21 и Союз МС-22
13 февраля, 18:56
Глава "Роскосмоса" назвал причину разгерметизации корабля "Союз МС-22"
Однако 11 февраля 2023 года аналогичная ситуация произошла с еще одним кораблем – грузовиком "Прогресс МС-21". Старт "Союза" решили отложить до выяснения причин. "Прогресс" отстыковали 18 февраля и затопили 19 февраля, космонавты дополнительно сфотографировали его, а в "Роскосмосе" пришли к выводу, что он также был поврежден в результате внешнего воздействия.
Сейчас старт "Союза МС-23" намечен на 24 февраля. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио вернутся на нем на Землю в сентябре этого года. На крайне маловероятный случай возникновения еще одной нештатной ситуации, которая потребует срочной эвакуации всего экипажа МКС, кресло Рубио перенесли из "Союза" в Dragon. Предполагается, что двое космонавтов в "Союзе" будут не так сильно нагревать его во время посадки, как трое. После прибытия "Союза МС-23" кресло Рубио перенесут в него.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 17:42
Нештатные ситуации на МКС в 2020-2023 годах
 
Космос - РИА НаукаСергей КрикалевРоскосмосDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала