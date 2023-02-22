https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html

"Роскосмос" объяснил, почему США не разместили космонавтов на Crew Dragon

"Роскосмос" объяснил, почему США не разместили космонавтов на Crew Dragon - РИА Новости, 22.02.2023

"Роскосмос" объяснил, почему США не разместили космонавтов на Crew Dragon

"Роскосмос" счел рискованным вариант размещения россиян с неисправного "Союза МС-22" на Crew Dragon и отказался от предложения США, сообщил исполнительный... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:08

2023-02-22T10:08

2023-02-22T12:10

космос - риа наука

сергей крикалев

роскосмос

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851801149_0:193:900:699_1920x0_80_0_0_43c3acd30de2867d626b6f1d53cbc39c.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. "Роскосмос" счел рискованным вариант размещения россиян с неисправного "Союза МС-22" на Crew Dragon и отказался от предложения США, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев. "Американцы предлагали посмотреть вариант возврата всех членов экипажа на корабле, потому что теоретически это возможно. Но практически начали смотреть, что это за собой повлечет, и это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция. Поэтому, с точки зрения минимизации рисков, распределили экипаж так, как распределили", — сказал он на видео, распространенном госкорпорацией. Крикалев отметил, что американские коллеги сразу включились в поиск решений для безопасного продолжения миссии после разгерметизации на "Союзе МС-22". Саму задачу — разместить дополнительных членов экипажа в Crew Dragon — он назвал нетривиальной. Потребовалось дополнительно проанализировать устойчивость и управляемость корабля, в котором по-другому будет распределен вес, а также оценить риски для новых членов экипажа, которые полетят "в каких-то нештатных местах размещения". В результате найден оптимальный, с точки зрения российской стороны, вариант — раcположить в Crew Dragon лишь кресло американца Фрэнка Рубио.Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года после попадания микрометеорита. Экипаж из-за рисков решили вернуть на следующем корабле — "Союзе МС-23". Его собирались отправить к станции в беспилотном режиме раньше, чем планировалось до этого, — не 16 марта, а 20 февраля. Однако 11 февраля 2023 года аналогичная ситуация произошла с еще одним кораблем – грузовиком "Прогресс МС-21". Старт "Союза" решили отложить до выяснения причин. "Прогресс" отстыковали 18 февраля и затопили 19 февраля, космонавты дополнительно сфотографировали его, а в "Роскосмосе" пришли к выводу, что он также был поврежден в результате внешнего воздействия. Сейчас старт "Союза МС-23" намечен на 24 февраля. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио вернутся на нем на Землю в сентябре этого года. На крайне маловероятный случай возникновения еще одной нештатной ситуации, которая потребует срочной эвакуации всего экипажа МКС, кресло Рубио перенесли из "Союза" в Dragon. Предполагается, что двое космонавтов в "Союзе" будут не так сильно нагревать его во время посадки, как трое. После прибытия "Союза МС-23" кресло Рубио перенесут в него.

https://ria.ru/20230221/kosmos-1853324006.html

https://ria.ru/20230213/razgermetizatsiya-1851787055.html

https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, сергей крикалев, роскосмос, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)