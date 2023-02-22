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СФ денонсировал Конвенцию об ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО - РИА Новости, 22.02.2023
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СФ денонсировал Конвенцию об ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО
СФ денонсировал Конвенцию об ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО - РИА Новости, 22.02.2023
СФ денонсировал Конвенцию об ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО
Сенаторы на заседании в среду денонсировали Конвенцию СЕ об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:39
2023-02-22T16:39
россия
греко
совет европы
коррупция
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду денонсировали Конвенцию СЕ об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО. Законопроект о денонсации был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Конвенция была подписана в 1999 году государствами Совета Европы, из которого Россия вышла в 2022 году на фоне специальной военной операции. На этом фоне РФ исключили из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией ведет мониторинг ее выполнения. При этом выдвигались условия, по которым ГРЕКО сохраняет за собой мониторинговую миссию выполнения обязательств по Конвенции, а Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса в целом. В силу неприемлемости для России таких условий предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО, говорится в сопроводительных материалах. Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию "никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал, внутренний потенциал по борьбе с коррупцией". В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачев пояснял, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции, несмотря на решение о денонсации соответствующей Конвенции Совета Европы.
https://ria.ru/20230215/se-1852183732.html
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россия, греко, совет европы, коррупция, общество
Россия, ГРЕКО, Совет Европы, Коррупция, Общество
16:39 22.02.2023
 
СФ денонсировал Конвенцию об ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО

СФ денонсировал Конвенцию СЕ об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду денонсировали Конвенцию СЕ об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО.
Законопроект о денонсации был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Лавров объяснил, почему Россия вышла из некоторых конвенций Совета Европы
Конвенция была подписана в 1999 году государствами Совета Европы, из которого Россия вышла в 2022 году на фоне специальной военной операции. На этом фоне РФ исключили из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией ведет мониторинг ее выполнения.
При этом выдвигались условия, по которым ГРЕКО сохраняет за собой мониторинговую миссию выполнения обязательств по Конвенции, а Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса в целом. В силу неприемлемости для России таких условий предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО, говорится в сопроводительных материалах.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию "никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал, внутренний потенциал по борьбе с коррупцией".
В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачев пояснял, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции, несмотря на решение о денонсации соответствующей Конвенции Совета Европы.
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