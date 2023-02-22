https://ria.ru/20230222/korruptsiya-1853796992.html

СФ денонсировал Конвенцию об ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО

СФ денонсировал Конвенцию об ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО - РИА Новости, 22.02.2023

СФ денонсировал Конвенцию об ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО

Сенаторы на заседании в среду денонсировали Конвенцию СЕ об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:39

2023-02-22T16:39

2023-02-22T16:39

россия

греко

совет европы

коррупция

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду денонсировали Конвенцию СЕ об уголовной ответственности за коррупцию по линии ГРЕКО. Законопроект о денонсации был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Конвенция была подписана в 1999 году государствами Совета Европы, из которого Россия вышла в 2022 году на фоне специальной военной операции. На этом фоне РФ исключили из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией ведет мониторинг ее выполнения. При этом выдвигались условия, по которым ГРЕКО сохраняет за собой мониторинговую миссию выполнения обязательств по Конвенции, а Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса в целом. В силу неприемлемости для России таких условий предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО, говорится в сопроводительных материалах. Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию "никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал, внутренний потенциал по борьбе с коррупцией". В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачев пояснял, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции, несмотря на решение о денонсации соответствующей Конвенции Совета Европы.

https://ria.ru/20230215/se-1852183732.html

https://ria.ru/20230214/sud-1851975105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, греко, совет европы, коррупция, общество